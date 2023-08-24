В мобильном приложении можно посмотреть все точки продаж карты "Тулпар"

Подготовлена специальная карта с адресами точек продаж, где горожане могут легко и быстро приобрести карту "Тулпар". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. Данная карта доступна в мобильном приложении "Мой город", которая поможет быстро определить ближайшие места, где вы сможете приобрести карту.

Чтобы воспользоваться картой необходимо:

- Открыть мобильное приложение "Мой город";

- Перейти во вкладку "Транспорт";

- В правом верхнем углу нажать иконку "Тулпар".

Владельцам устройств Android необходимо загрузить приложение "Мой город" через магазин "Play Market", а пользователи iPhone могут скачать указанное приложение в магазине "App Store".

Для тех, кто уже пользуется мобильным приложением "Мой город", важно удостовериться, что оно обновлено до последней версии.

Напомним, с 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах города Бишкек действует только безналичный расчет. Для удобства пассажиров предлагается широкий выбор безналичного вида оплаты.

Оплатить можно будет следующими способами:

- транспортными картами "Тулпар" трех категорий (стандартная, школьная, льготная);

- бесконтактными картами VISA и "ЭЛКАРТ" всех банков Кыргызстана;

- виртуальной картой NFC;

- QR-сканированием в приложениях "Тулпар", Balance, MВank, Megapay и др.;

- вводом кода транспорта в приложении "Тулпар".