Погода
$ 87.98 - 88.31
€ 95.20 - 96.20

В мобильном приложении можно посмотреть все точки продаж карты "Тулпар"

135  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подготовлена специальная карта с адресами точек продаж, где горожане могут легко и быстро приобрести карту "Тулпар". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. Данная карта доступна в мобильном приложении "Мой город", которая поможет быстро определить ближайшие места, где вы сможете приобрести карту.

Чтобы воспользоваться картой необходимо:

- Открыть мобильное приложение "Мой город";

- Перейти во вкладку "Транспорт";

- В правом верхнем углу нажать иконку "Тулпар".

Владельцам устройств Android необходимо загрузить приложение "Мой город" через магазин "Play Market", а пользователи iPhone могут скачать указанное приложение в магазине "App Store".

Для тех, кто уже пользуется мобильным приложением "Мой город", важно удостовериться, что оно обновлено до последней версии.

Напомним, с 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах города Бишкек действует только безналичный расчет. Для удобства пассажиров предлагается широкий выбор безналичного вида оплаты.

Оплатить можно будет следующими способами:

- транспортными картами "Тулпар" трех категорий (стандартная, школьная, льготная);

- бесконтактными картами VISA и "ЭЛКАРТ" всех банков Кыргызстана;

- виртуальной картой NFC;

- QR-сканированием в приложениях "Тулпар", Balance, MВank, Megapay и др.;

- вводом кода транспорта в приложении "Тулпар".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431852
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  