В мобильном приложении можно посмотреть все точки продаж карты "Тулпар"

Подготовлена специальная карта с адресами точек продаж, где горожане могут легко и быстро приобрести карту "Тулпар". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. Данная карта доступна в мобильном приложении "Мой город", которая поможет быстро определить ближайшие места, где вы сможете приобрести карту.
Чтобы воспользоваться картой необходимо:
- Открыть мобильное приложение "Мой город";
- Перейти во вкладку "Транспорт";
- В правом верхнем углу нажать иконку "Тулпар".
Владельцам устройств Android необходимо загрузить приложение "Мой город" через магазин "Play Market", а пользователи iPhone могут скачать указанное приложение в магазине "App Store".
Для тех, кто уже пользуется мобильным приложением "Мой город", важно удостовериться, что оно обновлено до последней версии.
Напомним, с 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах города Бишкек действует только безналичный расчет. Для удобства пассажиров предлагается широкий выбор безналичного вида оплаты.
Оплатить можно будет следующими способами:
- транспортными картами "Тулпар" трех категорий (стандартная, школьная, льготная);
- бесконтактными картами VISA и "ЭЛКАРТ" всех банков Кыргызстана;
- виртуальной картой NFC;
- QR-сканированием в приложениях "Тулпар", Balance, MВank, Megapay и др.;
- вводом кода транспорта в приложении "Тулпар".