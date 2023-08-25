ГУОБДД призывает водителей не создавать пробки вокруг рынков

В связи с подготовкой к школе вокруг торговых точек помимо общественного транспорта, растет количество частных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

В связи с этим Главное управление (ГУОБДД) призывает всех водителей не заезжать внутрь рынка, не парковать свои автомобили на вторых рядах дорог, на тротуарах и автобусных остановках.

В связи с большим количеством транспортных средств просим не создавать помехи другим участникам дорожного движения, а покидая транспорт оставлять номер мобильного телефона на лобовом стекле автомобиля.