Обстановка на кыргызско-казахстанском участке госграницы

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что 24 августа на контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахстанском участке государственной границы по состоянию на 12:00 ч. фиксируется скопление грузовых автотранспортных средств на выезд из Кыргызстана в Казахстан:

- на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" – 379;

- на КПП "Чалдыбар-автодорожный" - 73;

- на КПП "Кен-Булун-автодорожный" - 89;

- на КПП "Чон-Капка-автодрожный" - 73 .