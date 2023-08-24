Избивал и угрожал: МВД задержало вымогателя в Бишкеке

Оперативниками Третьего управления ГУУР МВД задержан подозреваемый в разбойном нападении на предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в конце июня 2023 года на территории Бишкека неизвестные лица нанесли телесные повреждения тридцатидвухлетнему предпринимателю и под угрозой расправы завладели денежными средствами в размере 150 000 сомов, а также документами, удостоверяющими личность.

По данному факту в УВД Ленинского района г. Бишкек возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьи 207 ч.1. "Разбой" УК Кыргызской Республики.

Как выяснилось, указанные лица наведывались к предпринимателю и ранее. В мае месяце, находясь на пересечении улиц Киевская и Молодая Гвардия, злоумышленники насильно посадили мужчину в автомашину, вывезли за город, где избили и, угрожая физической расправой, вымогали денежные средства.

Установлением и задержанием подозреваемых лиц занимались оперативники Третьего управления ГУУР МВД КР.

Накануне, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Ошского рынка города Бишкек задержан один из подозреваемый гражданин Ш.К. 1995 года рождения, уроженец Жалал-Абадской области, ранее трижды судимый, поддерживающий тесную связь с криминальными авторитетами.

Кроме этого вышеуказанный гражданин подозревается в совершении другого преступления. 21 июля в милицию обратился житель столицы и сообщил, что примерно в 15.00 часов дня рядом с остановкой, расположенной на пересечении улиц Киевская и Бейшеналиевой, неизвестные совершили карманную кражу. Злоумышленники похитили "iPhone".

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД установили, что к данному преступному деянию причастен вышеуказанный неоднократно судимый Ш.К. 1995 года рождения. Телефон изъят и возвращен законному владельцу.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия.