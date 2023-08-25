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Япония передала Наццентру кардиологии и терапии современный эхокардиограф

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- Назгуль Абдыразакова
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В Национальном центре кардиологии и терапии состоялась церемония передачи медицинского оборудования в рамках грантовой программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность". Согласно Грант-контракту, НЦКиТ передана Переносная цифровая ультразвуковая система экспертного класса с датчиком для чреспищеводной эхокардиографии на общую сумму 6 634 544 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, мероприятие прошло с участием министра здравоохранения Гулнары Баатыровой, чрезвычайного и полномочного посла Японии в КР г-на Года Хидэки.

В своей приветственной речи министр выразила особую благодарность и признательность послу Японии г, координаторам программы "Корни травы и человеческая безопасность" за поддержку в обеспечении организаций здравоохранения оборудованием. "С помощью предоставленного портативного ЭХОКГ аппарата станет возможным еще больше повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Со стороны Минздрава КР будут приложены максимальные усилия для укрепления экстренной кардиологической службы в республике, улучшения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи больным", - отметила Гулнара Баатырова.


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URL: https://www.vb.kg/431865
Теги:
Япония, Кыргызстан, здоровье, медицина
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