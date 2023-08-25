Япония передала Наццентру кардиологии и терапии современный эхокардиограф

В Национальном центре кардиологии и терапии состоялась церемония передачи медицинского оборудования в рамках грантовой программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность". Согласно Грант-контракту, НЦКиТ передана Переносная цифровая ультразвуковая система экспертного класса с датчиком для чреспищеводной эхокардиографии на общую сумму 6 634 544 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, мероприятие прошло с участием министра здравоохранения Гулнары Баатыровой, чрезвычайного и полномочного посла Японии в КР г-на Года Хидэки.

В своей приветственной речи министр выразила особую благодарность и признательность послу Японии г, координаторам программы "Корни травы и человеческая безопасность" за поддержку в обеспечении организаций здравоохранения оборудованием. "С помощью предоставленного портативного ЭХОКГ аппарата станет возможным еще больше повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Со стороны Минздрава КР будут приложены максимальные усилия для укрепления экстренной кардиологической службы в республике, улучшения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи больным", - отметила Гулнара Баатырова.