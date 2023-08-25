Президент принял председателя комитета Европарламента по иностранным делам

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24 августа принял делегацию Европейского парламента во главе с председателем комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвидом Макалистерем, прибывшую в страну с визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям взаимодействия, в том числе регионального сотрудничества.

Глава государства, напомнив об особом месте Европейского союза во внешней политике Кыргызстана, отметил, что за годы независимости отношения между Кыргызстаном и ЕС развивались на основе доверия и дружбы.

Садыр Жапаров констатировал, что за 31 год сотрудничества удалось укрепить двустороннее сотрудничество практически по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе отмечается эффективное взаимодействие межпарламентских отношений.

Президент выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с ЕС и отметил ключевую роль соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое ожидает подписания. Одним из основных направлений данного сотрудничества является экономическое развитие.

В свою очередь председатель Европарламента Дэвид Макалистер, поблагодарив Садыра Жапарова за теплый прием, выразил удовлетворение ходом развития и нынешним уровнем двусторонних отношений в политической, экономической сферах, а также в решении региональных вопросов.

Кроме того, он выразил готовность Европейского парламента укреплять и углублять двустороннее сотрудничество, оказывая необходимую поддержку Кыргызстану.

В ходе беседы глава делегации Европарламента подтвердил приглашение кыргызской стороне посетить с визитом Брюссель.

Председатель Европарламента Дэвид Макалистер подчеркнул значимую роль и большой вклад Садыра Жапарова в укрепление сотрудничества, как между странами Центральной Азии и ЕС.

Стороны подтвердили готовность продолжить диалог по актуальным направлениям двустороннего взаимодействия.