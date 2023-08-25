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Минсельхоз КР еще раз о ситуации с поливами по Чуйской области

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- Светлана Лаптева
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Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Кыргызстана предоставила информацию о ситуации с поливами в этом году в Чуйской области:

"Анализ фактической водности рек бассейна реки Чу в целом (на реках Чу-Кочкорка, Чон-Кемин, Кегети, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-Суу, Кара-Балта) показал, что водность перечисленных рек за период апрель-июнь текущего года составила 78% от нормы. Наиболее низкая водность отмечалась в течении всего мая месяца - 66% от нормы, особенно по реке Чон-Кемин 55%, Аламедин 56%.

В апреле-мае-июне месяцах наблюдалось низкая сумма атмосферных осадков по сравнению с предыдущими годами.

В связи с недостатком воды в горных источниках и в целях максимального удовлетворения водопользователей в поливной воде с 5 мая 2023 года были начаты попуски воды из Орто-Токойского водохранилища с расходом 70 м3/с и последующим увеличением до 110 м3/с 11 мая. Обычно максимальные попуски воды устанавливаются в начале июня, в этом же году - со II декады мая.

На интенсивные сработки воды из Орто-Токойского водохранилища повлияли следующие факторы:

• Низкие показатели водности горных источников;

• Малое количество осадков;

• Увеличение площади технических культур;

• Отсутствие севооборотов;

• Полив богарных земель в количестве 45.0 тыс.га (хотя данные площади не рассчитаны на обеспечение поливной водой).

В связи с этим объем водохранилища был сработан до 8.7 млн.м3 на 26 июля т.г. Дальше сработка идет в зависимости от поступления прямым стоком. В настоящее время сток составляет от 20.0 до 25.0 м3/с.

Такая ситуация наблюдалась в маловодные 2008, 2014, 2021 годы, когда принимались аналогичные меры.

По окончании вегетационного периода текущего года имеющиеся водные ресурсы реки Чу будут направлены на накопление Орто-Токойского водохранилища до начала вегетационного периода 2024 г. (в осенне-зимний и весенний периоды). Объем водохранилища по состоянию на 23 августа 2023 г. составляет 12,6 млн.м3, поступление воды – 29,8 м3/сек, сработка – 29,0 м3/сек.

С начала поливного сезона по сегодняшний день управление водного хозяйства в зависимости от наличия водных ресурсов в источниках орошения осуществляет максимально возможную водоподачу по районам Чуйской области.

По состоянию на 23.08.2023 года по р. Чу подано Республике Казахстан -129,268 млн. м3 при графике 132,044 млн.м3 или 98% от графика. По основному каналу Георгиевский магистральный канал подается вода в размере 6,8 м3/сек".


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URL: https://www.vb.kg/431869
Теги:
вода, Кыргызстан, Минсельхоз
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