В селе Сары-Камыш презентовали проект по интенсивному садоводству

В селе Сары-Камыш Иссык-Кульской области состоялся семинар по переходу к интенсивному садоводству, которое является одним из основных направлений деятельности Министерства сельского хозяйства.

"Интенсивное садоводство является ключевой стратегией, которая позволяет нам максимально использовать наши природные ресурсы и повысить продовольственную безопасность нашей страны.

Внедрение интенсивного садоводства как одного из приоритетных методов и использование сортов и гибридов растений, адаптированных к климатическим условиям и устойчивых к болезням и вредителям, является требованием времени", - заявили организаторы мероприятия.

В семинаре приняли участие специалисты Министерства сельского хозяйства, садоводы Узбекистана, Казахстана, Молдовы, представители компании "Догал", а также садоводы и фермеры со всех регионов республики.

Фермерам на примере действующего проекта по интенсивному методу садоводства рассказали о стоимостных и экономических показателях дохода при использовании такой формы выращивания сада.

Представители компании "Догал", особо подчеркнули, что технологии позволили сделать то, что со стороны кажется невозможным - сохранить почти весь урожай, несмотря на заморозки. У других фермеров в обычных садах урожай не сохранился. То есть система садоводства устойчива к ранним весенним заморозкам в силу климатических условий, к болезням и вредителям.

На сегодняшний день в Кыргызстане посажено 53 тысячи гектаров деревьев, из них 2600 га – интенсивное садоводство, и их число должно расти.

Напомним, что Кыргызстан обязался к 2050 году прийти к углеродной нейтральности, и если задаваться вопросом, что может этому помочь, мы можем говорить, что интенсивное садоводство помогает рационально использовать воду, поскольку использует капельное орошение. При этом позволяет озеленять территории в зонах рискованного земледелия, плюс дает возможность получать большие урожая при небольших площадях.