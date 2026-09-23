Калнур Ормушев: "Главные, стратегические союзники – прежде всего, РФ и КНР"

От Вашингтона до Бишкека больше 10 000 километров, но это не мешает международному сотрудничеству. С 2019 года Штаты активно продвигают в Центральной Азии свою политическую стратегию, направленную на "укрепление суверенитета республик" через экономику, инвестиции и реформы, пишет издание Asia-today.news.

С ноября 2023 года здесь работает Бизнес-платформа "B5+1", которая связывает американский и центральноазиатский бизнес, стимулируя инновации и прямые инвестиции. Каждый год проводятся форумы формата "С5+1" и "С5+ЕС", на которых координируются усилия по вопросам торговли, транспорта и энергетики. В излюбленном американцами Казахстане уже работает больше 400 западных компаний в нефтегазовом и горнодобывающем секторах.

Под видом совместных проектов иностранные руки прибирают контроль над экономической, логистической и промышленной сферами региона. А получает ли при этом развитие местный бизнес? Выживет ли он в конкуренции с крупнейшей экономикой мира? Об этом AsiaToday поговорила с кандидатом экономических наук, видным общественным деятелем Кыргызстана Калнуром Ормушевым:

- Капиталистические, а тем более империалистические страны, лидером которых являются Соединенные Штаты Америки, в полном соответствии с теорией Маркса-Ленина, на протяжении всей нашей постсоветской истории неустанно трудятся над тем, чтобы превратить наш край в свой сырьевой придаток, поставщиков сырья, а также поставщиков дешевой рабочей силы, мигрантов. Конечно, я не могу принять такую политику и идеологию. Одной рукой дают, второй бьют: вместе с инвестициями и помощью Соединенные Штаты применяют вторичные санкции к республикам, которые экономически сотрудничают с Россией и Китаем.

По его словам, прикрываясь борьбой с несоблюдением санкций против России, Запад вводит искусственные экономические ограничения по всей ЦА. Никакого развития национальным компаниям и концернам это не дает, но зато укрепляет позиции иностранцев. Тем более, что экономическое сотрудничество со странами Запада сопровождается угрозами, а подчас практическими санкциями нашим к республикам, которые позволяют себе вольность экономического сотрудничества с нашими соседями, более того, союзниками, Россией и Китаем.

Для наших стран, отмечающих в нынешнем году 35-летие суверенного развития, санкции, вводимые рядом стран Евросюза и США, не только способны нанести ущерб экономике. Прежде всего, они воспринимаются как оскорбительные акции против нашей свободы, наших суверенных прав.

- Казахстан сейчас бездоказательно обвиняют в "недостаточной борьбе с импортом товаров, произведенных с применением принудительного труда", кидая камни в "огород" Китая и накладывая на "своих же друзей" казахов очередные пошлины. Страну умышленно уводят от выгодной торговли с соседом, не обращая внимания на ее экономические потери. Никакого равноправного партнёрства здесь нет, США сохраняют свой привычный формат отношений "мировая держава – страны третьего мира", - уверен он.

Размышляя о путях дальнейшего экономического развития, невольно приходим к вполне оптимистичному выводу, что более надежными, эффективными, вполне способными удовлетворить технологические, инвестиционные и другие потребности наших республик были и остаются именно Россия и Китай, совместно с которыми, мы, соседи по центральноазиатскому региону, будем настойчиво работать, обеспечивая развитие наших экономик.

- Исторический опыт показывает, что угрозы Запада в адрес стран Центральной Азии за сотрудничество с Россией и Китаем неэффективны, и республики это осознают. В конце концов, для нас, потомков кочевников гор и степей, достоинство, честь, дух свободы важнее, дороже, важнее, гаджетов и блокбастеров,– рассказал Калнур Ормушев.

В заключение эксперт отметил, что сегодня составить конкуренцию США могут страны БРИКС:

- Недавно прошедший в Кыргызстане саммит ШОС и Форум БРИКС в Индии продемонстрировали, что нам важнее строить правильные, политически и экономически выверенными отношениями с нашими соседями по региону, а не с далекими Штатами Америка. Страны БРИКС, которые создают свой экономический, социальный и культурный мир, не уступают по масштабам и влиянию этим самовлюбленным любителям санкций и безусловно превосходят стремлении понять друг друга в нынешней турбулентной эпохе, – подытожил Калнур Ормушев.