Конфликт в Бер-Булаке: Сельчане боятся остаться без пастбища и воды

В селе Бер-Булак Таш-Добонского айылного аймака Аламудунского района больше года не утихает конфликт между жителями села и так сказать местным землевладельцем. Сельчане неоднократно обращались к местным властям с жалобой на него, но все безрезультатно.

В апреле этого года жители села написали коллективное обращение уже на имя президента КР Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и генпрокурора КР Курманкула Зулушева с просьбой защитить их права на воду и пастбища.

Мы решили посетить село Бер-Булак, чтобы все увидеть своими глазами и поговорить с местными жителями, дабы самим разобраться в ситуации. Уже на месте выяснились интересные детали.

Перед просмотром нашего видеосюжета вкратце поясним: по словам сельчан, пенсионер Эсенбек Артыкулов приобрел территорию в несколько гектаров земли между селом и пастбищами, где пролегает дорога для скота, арык из лотков и бассейн суточного регулирования (БСР), водой которого пользуются все местные жители.

В этой связи, говорят они, это незаконно, так как земля возле лотков и БСР считается полосой отчуждения, которая необходима для эксплуатации водных объектов, то есть она не может быть кому-то продана.

Интересно, что в Службе водных ресурсов высказали нам аналогичное мнение, сославшись на водный и земельный кодексы.

Первый раз жители села серьезно всполошились в 2022 году, когда увидели, что Эсенбек Артыкулов на участок (контур №699) пригнал технику для выравнивания земли. Дело в том, через эту землю проходит единственная дорога к пастбищу для скота, арык из лотков и селевой арык. Потом по этому поводу прошло собрание, где жители села высказали ему все свои претензии.

Позже в интернете появилось объявление о продаже этого участка, что стало последней каплей терпения жителей села.

- Согласно закону, земля возле лотков и БСР называется полосой отчуждения, Там нельзя ничего строить, не то что продавать. Поэтому все и возмутились действиями Эсенбека Артыкулова и требуют пересмотреть его документы на эти участки. Кроме этого, мы подозреваем, что его сын, бывший заместитель начальника Аламудунского РОВД, в свое время приложил руку к это сделке, - говорит Кольбай Алымкулов.

Разумеется, мы не могли не обратиться ко второй стороне, то есть к пенсионеру Эсенбеку Артыкову. В телефонном разговоре с нами он опроверг обвинения своих односельчан. По его словам, он прошел все проверки, вплоть до прокуратуры и ни один орган не выявил никаких нарушений.

Кто прав и кто виноват в этой истории время покажет. Только суд, как говорится, может поставить окончательную точку. Мы же со своей стороны будем следить за дальнейшими действиями.