Два несовершеннолетних бишкекчанина украли велосипед. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 12 июля 2023 года в милицию обратилась гражданка Г.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 11 июля текущего года примерно в 12:00 часов, находясь в подъезде одного из многоэтажных домов, тайно похитили велосипед марки "MAXISS" стоимостью 16 тысяч сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УВД Октябрьского района, были установлены и задержаны несовершеннолетние К.В., 2006 года рождения и О.А., 2009 года рождения. При участии законных представителей доставлены в следственную службу и в связи с возрастом отпущены под обязательство о явке.

В рамках уголовного дела при проведении следственных действий подозреваемые лица, указали место сбыта велосипедов, добытых преступным путем, где были обнаружены и изъяты 6 штук велосипедов. Среди которых, также находился велосипед пострадавшего лица, который следователем был признан вещественным доказательством и возвращен владельце.

В настоящее время установлена их причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.