ГУОБДД: Вокруг школ устанавливаются дорожные разметки и знаки

До начала 2023-2024 учебного года отделом дорожного контроля Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения проведены проверки состояния дорог вокруг школ на территории республики и выявлены недостающие дорожные знаки, разметки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В свою очередь соответствующим муниципальным службам выданы предписания по устранению выявленных недостатков.

В настоящее время идет обновление дорог вокруг всех общеобразовательных школ для безопасности школьников устанавливаются знаки по соблюдению скорости, знаки пешехода и искусственные неровности. Также, исправляются элементы ночного освещения и принимаются все меры для безопасности школьников.