Погода
$ 87.93 - 88.32
€ 94.85 - 95.85

ГУОБДД: Вокруг школ устанавливаются дорожные разметки и знаки

169  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

До начала 2023-2024 учебного года отделом дорожного контроля Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения проведены проверки состояния дорог вокруг школ на территории республики и выявлены недостающие дорожные знаки, разметки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В свою очередь соответствующим муниципальным службам выданы предписания по устранению выявленных недостатков.

В настоящее время идет обновление дорог вокруг всех общеобразовательных школ для безопасности школьников устанавливаются знаки по соблюдению скорости, знаки пешехода и искусственные неровности. Также, исправляются элементы ночного освещения и принимаются все меры для безопасности школьников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431875
Теги:
дороги, ПДД, безопасность, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  