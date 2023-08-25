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Трагедия в Сузаке: трактор оторвал часть ноги девочке (осторожно фото)

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В Сузакском районе Жалал-Абадской области у 13-летней девочки оторвало часть ноги.

Об этом корреспонденту Turmush рассказали местные жители.

По их словам, 23 августа вечером девочка по имени Д. вместе с родителями собирала кукурузу в поле. Рядом с ними ездил трактор с косилкой.

"Так получилось, что вместе с кукурузой косилка скосила и ногу девочки", - сказали сельчане.

Заместитель главного врача Жалал-Абадской областной детской больницы Гүлбарчын Рахманова подтвердила информацию.

По ее словам, девочки сделана операция.

"23 августа в нашу больницу привезли 13-летнюю жительницу села Бек-Абад Сузакского района. Действительно, ей оторвало нижнюю часть ноги. Это произошло вчера около 19:00. Оторванную часть ноги положили в коробку, рядом уложив холодное мороженое. Мы вызвали травматолога, хирургов. Также из Ошской области вызвали микрохирургов. В итоге пришили оторванную часть ноги. После операции проверили с помощью иголки чувствительность - она отсутствовала. Пока делать окончательные выводы рано - надо подождать, чтобы оборванные кровеносные сосуды и нервные окончания восстановились", - сказала она.

Г.Рахманова добавила, что есть примеры успешных операций, когда оторванные части тела приживались.

Источник: turmush.kg


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URL: https://www.vb.kg/431878
Теги:
Джалал-Абадская область, Сузакский район, здоровье
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