Погода
$ 87.93 - 88.32
€ 94.85 - 95.85

На Иссык-Куле проходит рейд "Забота"

197  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии нового учебного года инспектора инспекции по делам детей ОВД Иссык-Кульской области, совместно с представителями органов местного самоуправления проводят профилактический рейд "Забота". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данное мероприятие направлено на раннее выявление и своевременное оказание помощи детям из малообеспеченных или многодетных семей, а также на максимальную мобилизацию ресурсов межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках рейда инспекторы инспекции по делам детей ОВД города Балыкчы побывали в гостях у инвалида, который свыше десяти лет прикован к постели. На воспитании у одинокого мужчины двое несовершеннолетних детей школьного возраста.

Гости вручили ребятам школьные принадлежности и канцелярские наборы, необходимые для обучения, а также продукты питания. В ходе встречи милиционеры напомнили о правилах поведения на улице, в общественных местах и не забывать о безопасности во время общения в социальных сетях и сети интернет. Они также пожелали детям отличных оценок и хорошего настроения в новом учебном году.

В свою очередь, дети поблагодарили гостей за подарки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431881
Теги:
Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, рейд, семья, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  