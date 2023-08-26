На Иссык-Куле проходит рейд "Забота"

В преддверии нового учебного года инспектора инспекции по делам детей ОВД Иссык-Кульской области, совместно с представителями органов местного самоуправления проводят профилактический рейд "Забота". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данное мероприятие направлено на раннее выявление и своевременное оказание помощи детям из малообеспеченных или многодетных семей, а также на максимальную мобилизацию ресурсов межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках рейда инспекторы инспекции по делам детей ОВД города Балыкчы побывали в гостях у инвалида, который свыше десяти лет прикован к постели. На воспитании у одинокого мужчины двое несовершеннолетних детей школьного возраста.

Гости вручили ребятам школьные принадлежности и канцелярские наборы, необходимые для обучения, а также продукты питания. В ходе встречи милиционеры напомнили о правилах поведения на улице, в общественных местах и не забывать о безопасности во время общения в социальных сетях и сети интернет. Они также пожелали детям отличных оценок и хорошего настроения в новом учебном году.

В свою очередь, дети поблагодарили гостей за подарки.