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ГНС в Бишкеке изъяла более 3 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

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Сотрудники Государственной налоговой службы в Бишкеке на территории Орто-Сайского рынка выявили факты реализации табачной продукции без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего из незаконного оборота было изъято 3 тысячи 392 пачки сигарет в различных наименованиях.

В отношении субъекта предпринимательства, допустившего указанные нарушения, будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Налоговая служба призывает граждан при обнаружении фактов хранения и реализации табачной и алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками обращаться в местный налоговый орган или по горячей линии по номеру (0779)61-31-89.

"Мероприятия, направленные на выявление незаконного хранения и реализации алкогольной и табачной продукции, будут проводиться на регулярной основе", - говорится в сообщении ГНС.


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URL: https://www.vb.kg/431882
Теги:
ГНС, табак, Бишкек, акциз
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