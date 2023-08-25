В РФ ликвидирована подпольная табачная фабрика, где трудились мигранты

В России ликвидирована подпольная табачная фабрика, где трудились нелегальные мигранты из Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

По ее данным, главное управление по борьбе с контрабандой ГТС и силовыми структурами Кыргызстана и Российской Федерации выявили транснациональную преступную группу, занимающуюся производством контрафактной табачной продукции в подпольной фабрике. Работа была проведена в рамках проведения специальной операции.

На месте изъяты 2.4 млн штук сигарет марок "Dove, Корона, Мас, Kalipso" с использованием поддельных белорусских акцизных марок, 8 тонн табачного сырья и полиграфическая продукция для упаковки готовой табачной продукции. Продавать контрафакт планировали на рынках и торговых павильонах Краснодарского края, Московской и Ростовской областей РФ.

В момент проведения операции в подпольном цеху работали 12 граждан Таджикистана и Узбекистана, 10 из которых оказались незаконными мигрантами. В отношении организатора и его пособника возбуждены уголовные дела. В настоящее время, следствие продолжается.