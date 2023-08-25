В Кызыл-Кие 8 человек госпитализированы после укуса бродячей собаки

8 жителей города Кызыл-Кия были укушены одной неизвестной собакой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, собака была обнаружена и уничтожена. Ветеринарная лаборатория г. Баткен получила патологический материал (мозг собаки) для дальнейшего исследования. Также, этой собакой были укушены 3 головы крупного рогатого скота, которые находятся на 10-дневном наблюдении.

Все пострадавшие от укуса этой собаки были госпитализированы в травматологическое отделение Центра оказания врачебной помощи г. Кызыл-Кия, где им был назначен антирабический иммуноглобулин и безусловный курс антирабической вакцины.

Продолжаются противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.

Справка: Передача вируса бешенства людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак. При этом бешенством могут болеть не только домашние, но и дикие животные.

Инфекция передается людям и животным через укусы или царапины, обычно посредством слюны.

Если вас укусили:

- немедленно промыть место укуса мылом;

- после этого нужно сразу же обратится в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь;

- далее следует пройти курс прививок, назначенный врачом.

Врач сам направит вас к специалистам, курс подбирается индивидуально в зависимости от характера укуса и тяжести состояния пациента. Прививка бесплатна.

Минздрав призывает граждан соблюдать меры предосторожности и своевременно сообщать о подобных случаях.

Помните, что своевременная реакция и сотрудничество важны для обеспечения безопасности общества.