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В Кызыл-Кие 8 человек госпитализированы после укуса бродячей собаки

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- Назгуль Абдыразакова
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8 жителей города Кызыл-Кия были укушены одной неизвестной собакой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, собака была обнаружена и уничтожена. Ветеринарная лаборатория г. Баткен получила патологический материал (мозг собаки) для дальнейшего исследования. Также, этой собакой были укушены 3 головы крупного рогатого скота, которые находятся на 10-дневном наблюдении.

Все пострадавшие от укуса этой собаки были госпитализированы в травматологическое отделение Центра оказания врачебной помощи г. Кызыл-Кия, где им был назначен антирабический иммуноглобулин и безусловный курс антирабической вакцины.

Продолжаются противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.

Справка: Передача вируса бешенства людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак. При этом бешенством могут болеть не только домашние, но и дикие животные.

Инфекция передается людям и животным через укусы или царапины, обычно посредством слюны.

Если вас укусили:

- немедленно промыть место укуса мылом;

- после этого нужно сразу же обратится в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь;

- далее следует пройти курс прививок, назначенный врачом.

Врач сам направит вас к специалистам, курс подбирается индивидуально в зависимости от характера укуса и тяжести состояния пациента. Прививка бесплатна.

Минздрав призывает граждан соблюдать меры предосторожности и своевременно сообщать о подобных случаях.

Помните, что своевременная реакция и сотрудничество важны для обеспечения безопасности общества.


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URL: https://www.vb.kg/431887
Теги:
Баткенская область, Минздрав, собаки, здоровье
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