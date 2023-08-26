Минсельхоз проводит тренинги по посеву семян на малопродуктивных пастбищах

Для улучшения малопродуктивных пастбищ в Кыргызстане проводится обучение по проведению посевов семян пастбищных трав на малопродуктивных пастбищах республики.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в учебном семинаре приняли участие специалисты районного управления аграрного развития, председатели жайыт комитетов, Главы Айыл Өкмөту.

Для улучшения малопродуктивных пастбищ по всей республике в России закуплено 99 тонн 500 кг пастбищных семян, из них 94 тонны 490 кг пастбищных семян распределены по регионам для посева на общей площади 10 тысяч гектаров.

Семеноводческим хозяйствам для внутреннего производства пастбищных семян передано 5010 кг пастбищных семян.

Обучение правильному посеву пастбищных семян, выделенных по регионам, проводятся согласно графику.

По мнению экспертов, работающих с выбросами Продуктивное использование пастбищ в Кыргызстане - это часть стратегии по достижению Кыргызстаном к 2050 году углеродной нейтральности. То есть мы должны говорить, о том, что повышая КПД пастбища - мы можем говорить о сокращении площади, которая необходима для выпаса, и высеивая семена - предотвращаем деградацию пастбищных участков, сохраняем уникальный "зеленый ковер", формируемый годами, плюс повышаем пищевую ценность питания для скота, увеличиваем продуктивность животноводства.