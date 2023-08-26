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В Чолпон-Ате открылся президентский лицей для одаренных детей "Акылман"

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров в городе Чолпон-Ата открыл президентский лицей для одаренных детей "Акылман", построенный по его инициативе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президентский лицей "Акылман" имеет форму государственной специализированной общеобразовательной организации. Прием в него осуществляется из числа окончивших шесть классов общеобразовательных школ республики.

Предполагается, что в лицее будут обучаться порядка 400 учеников. Это будет кыргызско-английский лицей. Прием учащихся со всех регионов будет проводиться по результатам ежегодного конкурсного отбора. Относительно преподавателей, то они тоже будут отбираться на конкурсной основе.

Набор детей на 2023/24 учебный год осуществлен, приняты 75 учеников. Обучение, проживание и питание в лицее бесплатное, все условия для комфортного пребывания и проживания созданы как для учащихся, так и учителей. Расходы покрываются за счет бюджета государства.

"Акылман" будет обеспечивать углубленную подготовку и раскрытие научного и творческого потенциала одаренных обучающихся по направлениям естественно-научного, математического и технического образования, а также для их предпрофессиональной подготовки, ориентированной на развитие и благоустройство страны.

Глава государства в торжественной обстановке, поздравляя всех присутствующих с открытием президентского лицея "Акылман", отметил, что здесь соберутся одаренные и талантливые дети, отобранные по результатам конкурса со всей республики.

Садыр Жапаров с гордостью констатировал, что в Кыргызстане много талантливых детей. Он процитировал слова Жусупа Баласагына, который говорил, что "Удача приходит один раз, не удержишь, уйдет. Счастье прилетает один раз, подуешь и оно улетит". Тем самым, Президент отметил необходимость уметь распознать таланты и способности детей, старательно развивать их. Так как на сегодня актуальность развития системы поддержки талантливых детей остается открытым вопросом в науке.

"Поэтому оказание всесторонней поддержки таким талантливым детям является одной из главных наших обязанностей и основной политикой страны. Открывая подобный лицей, государство позаботится об одаренных детях и поможет раскрыть их интеллектуальные способности, углубить свои знания в интересной им сфере и вырасти многосторонне развитыми людьми. Считаю, что это будет неоценимый вклад в развитие нашей страны. Если из самых разных уголков страны удастся выявить одаренных детей, которые по тем или иным причинам остались незамеченными, и помочь им в дальнейшем проявить свои таланты, то светлое будущее нашей страны будет обеспечено", - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства акцентировал внимание на важности встать на новый путь образования, раскрывая творческих, интеллектуальных и академически талантливых детей. Необходимо систематически в общеобразовательных школах организовывать различные экзамены и олимпиады, результаты которых свидетельствовали бы об истинном уровне гениальности. В эпоху глобализации каждый ребенок уникален абсолютно в каждой из сфер.

"Ученики, которые прошли в "Акылман", не будут отвлекаться на другие дела повседневной жизни. Я очень надеюсь, что под руководством профессиональных преподавателей в лицее они будут день и ночь преследовать лишь одну цель – учиться усердно. Ведь глубину наук постигать - как колодец иголкой копать. Если проект "Акылман" окажется успешным, то такие гнезда знаний будут расширятся", - заверил Президент.

Обращаясь к коллективу лицея, Садыр Жапаров в век глобализации обозначил их большую роль и ответственность. Преподавателям предстоит найти новые подходы в воспитании, разработать новые методики преподавания, чтобы раскрыть потенциал одаренных детей, считаясь с их внутренним миром. Сегодня неуклонно растет ценность знаний и науки, что отражается в последовательных открытиях и новых изобретениях.

"С открытием президентского лицея все внимание республики будет приковано к вашей школе, работе и к вашим ученикам. Ваши ученики должны стать гордостью не только одного лицея, но и всего Кыргызстана. Поэтому я полагаюсь на вас и жду, что вы будете в поисках подходящих практик, изучите опыт развитых государств и приведете к конкретным результатам. Лицей "Акылман" будет акцентировать свою учебную программу на таких предметах как математика, физика, химия, биология. Мы также ставим целью вести обучение на английском языке. В этом гнезде знаний большое внимание будет уделяться национальным ценностям", - отметил Глава государства, добавив, что воспитать одаренных детей с большим интеллектуальным, научным и творческим потенциалом, придерживающихся ценностей народа является миссией открытия лицея "Акылман".

В завершение президент напомнил, что остались считанные дни до празднования самого значимого для страны праздника - Дня независимости. Фундамент независимости государства смогут крепко укрепить молодые патриоты, которые будут свято хранить в сердце духовные ценности предков и мыслить по зову времени.

Глава государства осмотрел учебные классы, столовую, лаборатории, общежития, где будут проживать учащиеся и преподаватели. Также Садыр Жапаров побеседовал с педагогическим коллективом и учениками, призвав последних стремиться к хорошей успеваемости и получению глубоких знаний, которые пригодятся в дальнейшей жизни.


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URL: https://www.vb.kg/431891
Теги:
дети, президент, Чолпон-Ата, школа, Садыр Жапаров
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