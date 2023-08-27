В Бишкеке проведен турнир среди работников судебной системы

В Бишкеке проведен турнир по шахматам среди судей и работников судебной системы в честь Дня независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, открывая мероприятие, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков отметил, что шахматы – это игра и в то же время отдельное искусство и наука. Шахматы учат человека думать, правильно просчитывать свои ходы и ходы соперника по шахматам, а также прививают уважение к партнеру по игре.

"Способность предсказывать события, рассчитывать возможные варианты и результаты игры, принимать быстрые решения и делать решительные ходы - это ключевые качества шахматиста.

Игра в шахматы развивает выдержку, способность контролировать свои эмоции, когда это необходимо. Я не ошибусь, если скажу, что названная игра также научит вас делать правильные прогнозы, эффективно использовать время и проявлять выносливость в сложных ситуациях.

Все эти качества необходимы судьям и работникам судебной системы.

Шахматы – это интеллектуальный вид спорта, который имеет много общего с нашей профессиональной деятельностью. Те же принципы: равенство сторон, поиск лучшего решения, творческий подход, побеждает сильнейший, приводятся аргументы разума - всё это лежит в основе судебного решения.

Если сравнивать шахматы с активными видами спорта, такими как футбол, роль арбитра кажется минимальной и незначительной. Но это ошибочное восприятие.

В шахматах есть сотни деталей и спорных ситуаций, которые может решить только шахматный арбитр.

У нас судья также только в рамках закона может принять обоснованное решение во время судебного разбирательства, выслушав все стороны и изучив все обстоятельства", – сказал председатель.