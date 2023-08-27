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Где школьники могут приобрести карту "Тулпар" (адреса, цены)

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- Назгуль Абдыразакова
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Для получения карты необходимо оставить заявку на сайте . После чего заполнить все поля, загрузить фотографию ученика в формате 3×4, а также справку с места учебы в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, при правильном заполнении всех полей заявка будет рассмотрена специалистами в течение нескольких дней. Карта выдается в четырех сервисных центрах Тулпар.

Адреса пунктов:

Октябрьский район - пр.Байтик Баатыра, 17 (Октябрьский акимиат)

Ленинский район – пр. Чуй, 315 (Ленинский акимиат)

Свердловский район - пр. Чуй, 28 (Свердловский акимиат)

Первомайский район - Жибек Жолу, 495.(Первомайское управление соцразвития)

После получения карты можно подключить опцию "проездной". Для этого необходимо скачать мобильное приложение "Тулпар", зарегистрироваться, привязать карту к своему личному кабинету и пополнить баланс, приобрести проездной в разделе "проездные".

Стоимость проездного на месяц для школьников составляет 240 сомов.

Также желающие могут оформить заявку через администрации городских школ.

Как отмечает мэрия, для учеников доступны и стандартные синие карты. Они в свободной продаже без каких либо ограничений.


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URL: https://www.vb.kg/431896
Теги:
дети, школа, Бишкек, общественный транспорт
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