Последнее желание экс-посла Великобритании в Кыргызстане было выполнено

Робин Орд-Смит, бывший посол Великобритании в Кыргызстане и первый бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики, обрел покой среди снежных барсов в Сарычат-Ээрташском государственном заповеднике. Согласно его последней воле, его прах теперь покоится в местах обитания снежных барсов в высокогорных вершинах Центрального Тянь-Шаня.

Об этом сообщает представитель Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем Жоомат Максатбеков.

По его данным, остаться среди снежных барсов навсегда – таково было последнее желание Робина Орд-Смита, посетившего окрестности села Ак-Шийрак и заповедник Сарычат-Ээрташ в апреле 2022 года, за четыре месяца до своей безвременной кончины. По словам доктора Костуба Шармы, директора по науке и сохранению снежного барса Snow Leopard Trust и международного координатора GSLEP, Робин был в восторге от того, что побывал в этом первозданном ландшафте в прошлом году: "Это одно из самых потрясающих мест, которые я когда-либо посещал. Это похоже на лунный пейзаж, только лучше, со снежными барсами и всеми другими представителями дикой природы. Я чувствую себя счастливым человеком, разделившим это пространство с величественными снежными барсами". Его последнее желание было исполнено его друзьями, Костубом Шармой и Кубанычбеком Жумабаем уулу, директором Фонда "Снежный барс" в Кыргызстане."

"Робин Орд-Смит скончался 20 сентября 2022 года в возрасте 56 лет. С 2019 года он занимал пост бизнес-омбудсмена, а до этого с 2015 по 2018 год был послом Великобритании в Кыргызстане. Свою жизнь он посвятил дипломатической службе, развитию международных и торгово-экономических отношений, защите прав и интересов бизнеса. Мало кто знает, что он также был сторонником сохранения дикой природы и поддерживал инициативы по сохранению снежного барса в Кыргызской Республике. Его визит в 2022 году был направлен на консультирование природоохранных организаций и местного населения по вопросам экономического развития, основанного на сохранении природы, с помощью туризма и других предприятий. Он был настоящим другом снежного барса. Даже после смерти этот душевный порыв - желание, чтобы его прах был развеян в горах Кыргызстана, местах обитания снежных барсов, - свидетельствует о том, насколько глубоко он полюбил Кыргызстан и его снежных барсов.

Ландшафт, где обитает снежный барс в Центральном Тянь-Шане, простирается на высоте от 2 800 до 5 000 метров над уровнем моря и находится примерно в 550 километрах от Бишкека. Это место с одной из самых высоких известных плотностей снежных барсов отличается уникальной экосистемой, служащей убежищем для редких животных, таких как снежные барсы и манулы. Здесь также обитают горные козлы, архары, сурки, бурые медведи и каменные куницы. Это непередаваемое место, где можно насладиться величием гор и встретиться с удивительными дикими созданиями", -говорится в сообщении Максатбекова.