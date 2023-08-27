В Бишкеке продолжается обновление площади Ала-Тоо

В рамках празднования 32-летия независимости Кыргызстана на площади "Ала-Тоо" подготовка в самом разгаре. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, вместо старых и не удобных лавочек установлены 36 новых крепких и комфортных скамеек, изготовленные из качественных материалов, а для того чтобы скамейки прослужили долго, древесина обработана специальным раствором.

Помимо этого, работники муниципального предприятия "Тазалык" очищают от ила и грязи фонтаны на площади "Ала-Тоо". Для чистки фонтанов привлечены 5 работников и 1 единица спецтехники.

Мэрия города Бишкек призывает горожан сохранять чистоту в городе и с уважением относиться к труду сотрудников муниципальных служб.