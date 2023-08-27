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В Бишкеке продолжается обновление площади Ала-Тоо

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках празднования 32-летия независимости Кыргызстана на площади "Ала-Тоо" подготовка в самом разгаре. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, вместо старых и не удобных лавочек установлены 36 новых крепких и комфортных скамеек, изготовленные из качественных материалов, а для того чтобы скамейки прослужили долго, древесина обработана специальным раствором.

Помимо этого, работники муниципального предприятия "Тазалык" очищают от ила и грязи фонтаны на площади "Ала-Тоо". Для чистки фонтанов привлечены 5 работников и 1 единица спецтехники.

Мэрия города Бишкек призывает горожан сохранять чистоту в городе и с уважением относиться к труду сотрудников муниципальных служб.


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URL: https://www.vb.kg/431899
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, площадь Ала-Тоо
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