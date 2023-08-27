Сакал как лидер кыргызской оппозиции

Сакал (в миру Улан Акмолдоевич Токтосунов) – личность в криминальной среде известна и интересная. Как выяснилось недавно, не только в криминальной, но об этом чуть позже.

Не так давно кыргызстанские независимые СМИ всерьез обсуждали злободневный вопрос: является ли Сакал вором в законе – или это фикция? Дело в том, что сам он в показаниях путается: то вор, то не вор, то в законе, то нет. Да и относительно его коронации на воровской сходке в Турции в 2014 году у многих есть большие сомнения… Дело, собственно, не в этом. Пусть он будет вором в законе, раз журналистам так хочется.

Сидел себе гражданин Сакал в нарынском СИЗО и в ус не дул. За что и почему сидел – в данном случае тоже неважно. И вдруг его задумали перевести в СИЗО Бишкека. А оттуда – куда-то еще.

Казалось бы – ну и что? Зачем простым законопослушным кыргызстанцам знать, что происходит с криминальным авторитетом? Куда и почему его переводят, на какой постели он спит и что ел вчера за обедом? Неужели нет у нас других проблем, как только переживать по поводу вора/не вора?

Независимые СМИ Кыргызстана, впрочем, себя с этой стороны уже показали. Была у них возможность продемонстрировать пристальное внимание к мелочам и полное игнорирование по-настоящему важного. Ну любят они посудачить по поводу одежды и обуви президента, выражения лица главы ГКНБ… А теперь вот Сакал.

"Стало известно, куда перевели кримавторитета Сакала из СИЗО-1 Бишкека". Такими громкими заголовками пестрят наши многочисленные "независимые". Предполагается, что граждане Кыргызской Республики так волнуются за судьбу криминального соотечественника, что кушать не могут. Утром встали после бессонной ночи, и сразу мысль: а как там Сакал? Куда его переведут? А не дай Аллах что-нибудь с ним случится – как жить-то нам дальше?

Грядут досрочные выборы в Жогорку Кенеш по Ленинскому району. Предвыборная гонка снова отмечена скандалами, интригами и непонятными хитросплетениями. А действующего депутата ЖК Омурбека Бакирова лишили мандата. По его словам, это отчасти связано с тем, что он в свое время голосовал против передачи узбекам Кемпир-Абадского водохранилища.

Кстати, страдающие в неволе "кемпир-абадцы" - что с ними? Как-то вдруг моментально оппозиционеров и "независимых" журналистов перестало интересовать, что все они тяжко больны и у всех дома плачут дети.

Черт-те что творится на границе с Казахстаном. Казахи не могут простить нам свое маловодье и вставляют, натурально, палки в колеса наших большегрузов.

Едва ли не каждый день случаются страшные аварии. Восемь жизней, пять жизней…

Каждый день задерживаются сотрудники милиции, уличенные в различных преступлениях и правонарушениях.

Есть, между прочим, и хорошие новости. 25 августа Садыр Жапаров открыл в Чолпон-Ате лицей для одаренных детей "Акылман". А на юго-западе Бишкека начинается строительство инновационного микрорайона с уникальной архитектурой, доступными ценами на квартиры, школами, детскими садами, торговым центром…

Негативные известия что-то совсем неинтересны нашим доморощенным оппозиционерам. Хотя каждое из них само по себе вполне могло бы стать поводом для митинга, голодовки или, на худой конец, жалобы в Госдеп США. Не привлекают они особого внимания и журналистов, которые с подачи президента перестали кормиться за счет государственных предприятий и перешли под крыло оппозиционеров и аффилированных с ними банкиров.

Положительная информация могла бы сыграть на руку сторонникам президента и помочь распиарить его за добрые дела и заботу о процветании республики.

Молчат и те, и эти! У всех на повестке дня только один вопрос. Точнее, вопросов несколько, но все они на одну тему: Сакал. Правозащитники заметно оживились и тут же забыли про "безвинно страдающих кемпир-абадцев" и даже про такого же "безвинно" арестованного писателя Олжобая Шакира, который вроде бы намеревался провести митинг и собирал народ. Забыли про депортированного журналиста Болота Темирова. Про вечно опального активиста Ондуруша Токтонасырова (совсем недавно оппозиционеры через подконтрольные им СМИ требовали для него свободу и ключ от квартиры, где деньги лежат). Что сейчас с гражданином Токтонасыровым, кто-нибудь в курсе?

Всех заслонил собой вор в законе Сакал.

Неужели фигура бандита настолько важна для кыргызской оппозиции, что она, отбросив все дела, занялась выяснением, не случится ли с ним что-нибудь на новом месте отсидки?

А может, мы, простые кыргызстанцы, чего-то не знаем? Может, противники нынешней власти именно на Сакала делают ставку как на будущего отца кыргызской демократии?