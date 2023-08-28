Погода
$ 87.95 - 88.31
€ 94.62 - 95.62

В Узбекистане судью и игрока пожизненно отстранили от футбола

227  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане было принято решение о пожизненной дисквалификации судьи и игрока одного из футбольных клубов за причастность к организации договорных матчей. Как сообщили СМИ со ссылкой на официальные данные Ассоциации футбола Узбекистана, в результате проведенной проверки было выявлено, что судья Лочин Долимов, используя посредничество своего знакомого, совершил сговор с иностранным лицом через мессенджер Telegram с целью устроить договорной матч.

Для осуществления этой недобросовестной схемы Лочин Долимов привлек к участию футболистов команды "Андижан СГС" - Джумабоева, Абдукаххорова и Киличева, с тем чтобы они оказали влияние на исход матча против команды "Навбахор Фарм". По данным следствия, такое действие способствовало инсайдерским ставкам, размещенным через букмекерские конторы.

В результате расследования, судья Лочин Долимов и футболист Джумабоев были подвергнуты пожизненному запрету на занятие любой деятельностью, связанной с футболом. Кроме того, в отношении них были наложены дисциплинарные штрафы. Футболист Абдукаххоров получил двухлетний запрет участия в футбольных мероприятиях и дополнительный денежный штраф. Игрок Киличев также был дисквалифицирован на один год и оштрафован.

Ассоциация футбола Узбекистана подчеркнула, что данное решение служит ярким примером жесткого подхода к лицам, причастным к организации договорных матчей. В ведомстве также предостерегли всех футболистов и судей о возможных серьезных последствиях за подобные нарушения в будущем.

Источник: upl.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431902
Теги:
Узбекистан, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  