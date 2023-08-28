В Узбекистане судью и игрока пожизненно отстранили от футбола

В Узбекистане было принято решение о пожизненной дисквалификации судьи и игрока одного из футбольных клубов за причастность к организации договорных матчей. Как сообщили СМИ со ссылкой на официальные данные Ассоциации футбола Узбекистана, в результате проведенной проверки было выявлено, что судья Лочин Долимов, используя посредничество своего знакомого, совершил сговор с иностранным лицом через мессенджер Telegram с целью устроить договорной матч.

Для осуществления этой недобросовестной схемы Лочин Долимов привлек к участию футболистов команды "Андижан СГС" - Джумабоева, Абдукаххорова и Киличева, с тем чтобы они оказали влияние на исход матча против команды "Навбахор Фарм". По данным следствия, такое действие способствовало инсайдерским ставкам, размещенным через букмекерские конторы.

В результате расследования, судья Лочин Долимов и футболист Джумабоев были подвергнуты пожизненному запрету на занятие любой деятельностью, связанной с футболом. Кроме того, в отношении них были наложены дисциплинарные штрафы. Футболист Абдукаххоров получил двухлетний запрет участия в футбольных мероприятиях и дополнительный денежный штраф. Игрок Киличев также был дисквалифицирован на один год и оштрафован.

Ассоциация футбола Узбекистана подчеркнула, что данное решение служит ярким примером жесткого подхода к лицам, причастным к организации договорных матчей. В ведомстве также предостерегли всех футболистов и судей о возможных серьезных последствиях за подобные нарушения в будущем.

Источник: upl.uz