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28-29 августа в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

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- Назгуль Абдыразакова
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28-29 августа 2023 года в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды: 28 августа на большей части территории дожди, в горных районах переход дождя в снег, местами осадки интенсивные. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, 28-29 августа понижение температуры воздуха: в Чуйской долине ночью до 8…13°, днем до 18…23°, в Таласской долине ночью до 4…9°, днем до 17…22°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей ночью до 9…14°, днем до 21…26°, в Иссык-Кульской котловине ночью до 4…9°, днем до 13…18°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до 1…6°, местами заморозки 0…-2°, днем до 13…18°. В горных районах республики ночью до 0…5°, днем до 7…12°, в высокогорной зоне ночью до -3…-8°, днем до 1…6°.Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах, проведение сельскохозяйственных работ.

В период с 27 по 28 августа 2023 года, в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики возможны селевые явления.


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URL: https://www.vb.kg/431909
Теги:
погода, Кыргызстан
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