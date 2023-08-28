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В бюджете Жайылского района выявлены финнарушения на более 3 млн сомов

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В местном бюджете Жайылского района выявлены финансовые нарушения на 3 млн 660,9 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, 23 августа на коллегии территориального подразделения Счетной палаты Кыргызской Республики по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям рассмотрела материалы аудита соответствия составления и исполнения местных бюджетов, деятельности муниципальных предприятий Жайылского района, Чуйской области и исполнения бюджетов отдельных учреждений, находящихся на республиканском бюджете, за период 2022 года.

Всего, по результатам проведенных аудитов в Жайылском районе:

Выявлено финансовых нарушений – 3 660,9 тыс. сомов, в том числе:

- нарушения и недостатки при расходовании средств – 2 784,8 тыс. сомов, из них:

• необоснованные выплаты заработной платы – 1 578,7 тыс. сомов;

• необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств, включая подотчетные суммы – 9,5 тыс. сомов;

• завышение объемов строительно-монтажных работ – 305,9 тыс. сомов;

• сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность – 890,7 тыс. сомов;

- дополнительно начисленные доходы бюджета – 455,0 тыс. сомов, из них:

• нарушение налогового и таможенного законодательства – 93,1 тыс. сомов;

• арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет – 361,9 тыс. сомов.

- дополнительно начисленные доходы Соцфонда – 421,1 тыс. сомов.

Установлены резервы и потери бюджета – 7 982,3 тыс. сомов, в том числе:

• нарушения при выплате заработной платы – 598,5 тыс. сомов;

• потери бюджета по налоговым, таможенным и другим платежам и по расходной части бюджета, в связи с принятием Правительством КР, органами местного самоуправления и другими органами решений, противоречащих действующему законодательству, занижением при формировании бюджета показателей его доходной части и завышением показателей расходной части – 6 123,8 тыс. сомов;

• другие резервы и потери бюджета – 1 260,0 тыс. сомов.

Выявлены нерационально использованные средства – 1 263,2 тыс. сомов, в том числе:

• сверхнормативные запасы ТМЦ и средства в расчетах – 1 263,2 тыс. сомов.

Во все аудированные органы местного самоуправления Жайылского района Чуйской области направлены предписания для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков.

Согласно решению Коллегии, направлены информации об итогах аудитов в соответствующие айылные кенеши, для рассмотрения.


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URL: https://www.vb.kg/431911
Теги:
нарушения, Чуйская область, Счетная палата
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