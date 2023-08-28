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В Сокулуке задержаны ряд сотрудников "Кадастра" за коррупцию

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В Сокулукском районе задержаны должностные лица районного филиала государственного учреждения "Кадастр", архитектуры и айыл окмоту по подозрению в коррупции, за которое 26 лиц привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в период с 2011 года по настоящее время должностные лица районного филиала государственного учреждения "Кадастр", архитектуры и айыл окмоту, злоупотребляя своими должностными положениями, в целях личного

материального обогащения внесли заведомо неверные сведения в генеральный план квартала "Е" и "Ж", расположенных в контуре № 481-1 новостройки Ак-Ордо Сокулукского района и дополнительно выделили земельный участок мерою 43,2 га, которое распределили по 5 сотки и продали 614 гражданам под строительство ИЖС (индивидуального жилищного строительства). Тем самым причинили материальный ущерб государству в особо крупном размере.

По данному факту Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренное 336 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

В рамках расследуемого уголовного дела были организованы и проведены ряд следственных и оперативных

мероприятий, по результатам которых по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 (Коррупция) УК КР, задержаны и водворены в ИВС ряд должностных лиц районного филиала государственного учреждения "Кадастр", архитектуры, сотрудников Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района

и гражданские лица, организовавшие устойчивую связь при совершении ряда преступлений против интересов государственной и муниципальной службы.

По результатам расследования всего привлечены к уголовной ответственности 26 лиц, обвинительные акты утверждены прокуратурой Чуйской области и передано в суд.


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URL: https://www.vb.kg/431912
Теги:
задержание, коррупция, Чуйская область
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