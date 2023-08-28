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Члены международной наркогруппы оказали сопротивление при задержании

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В Бишкеке задержаны члены международной наркогруппы с более 4,7 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в столице задержаны активные члены международной наркогруппы гр. Т.Т. 1995 г.р., и гр. Дж.А.А. 1996 г.р., которые в момент задержания понимая необратимость уголовного наказания, оказали активное сопротивление и попытку скрыться, на что с целью пресечения преступления и возможных дальнейших отягчающих последствий, применено огнестрельное оружие и спецсредства, где после задержания при обыске автомашины обнаружено 18 свертков с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета.

При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий был задержан еще один член международной наркогруппы О.Л.А. 2003 г.р., который занимался расфасовкой наркотиков и отправкой в регионы Кыргызской Республики, с целью дальнейшего сбыта посредством мобильных мессенджеров сети интернет.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий установлено, что Т.Т. 1995 г.р., Дж.А.А. 1996 г.р., с целью получения материальной выгоды, на протяжении длительного времени активно занимались перевозкой, международной отправкой и сбытом особо крупных партий наркотиков в приграничные страны, а гражданка О.Л.А. 2003 г.р. на протяжении длительного времени работала закладчицей в г. Волгоград Российской Федерации.

Стоит отметить, что вышеуказанных членов наркогруппы контролировали через мобильные мессенджеры кураторы из-за рубежа.

В ходе проведенной многоэтапной спецоперации сотрудниками правоохранительных органов и спец служб из незаконного оборота изъято более 4,7 кг психотропного вещества "мефедрон".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 ч. 3 УК Кыргызской Республики.

В ведомстве отметили, что при реализации преступного умысла и сбыта вышеуказанной партии психотропного вещества, незаконный доход задержанных Т.Т. 1995 г.р., Дж.А.А. 1996 г.р., О.Л.А. 2003 г.р., и других неизвестных лиц, мог составить более 25 млн. 850 тыс. сом, а также предотвращено распространение на территории страны свыше 28 тыс. разовых доз психотропного вещества "мефедрон".

В настоящее время проводятся дополнительные межведомственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к данному преступлению и перекрытию каналов поставок особо крупных партий наркотиков на территорию республики.


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URL: https://www.vb.kg/431913
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек, МВД
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