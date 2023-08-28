Борьба за водные ресурсы или геополитика: КР и РК снова выясняют отношения

Последнюю неделю ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана напоминает некий блокбастер, когда два родственника не могут договориться и сжимают друг друга в объятиях. При этом, люди видят их улыбающиеся лица, но не видят их ударов друг по другу под столом.

Происходящее же можно охарактеризовать как начавшийся передел водных ресурсов и серьезную угрозу для интеграционных процессов на просторах Евразии. О чем радостно мечтают в Лондоне и Вашингтоне, пишет Asia-today.news.

В четверг, 24 августа Бишкек представил своё видение ситуации на границе. Это было сделано директором Службы водных ресурсов КР Алмазбеком Сокеевым. По его словам, скопление фур на границе Кыргызстана и Казахстана "не связано с ограничениями в поставках поливной воды".

"По подаче воды претензий казахской стороны к Кыргызстану нет", - сказал чиновник. Он рассказал, что в прошедшем июле на встрече представителей двух стран по вопросам вододеления в бассейнах рек Чу и Талас, по просьбе казахстанской стороны было принято решение об увеличении подачи воды до 45 кубометров в секунду. Кыргызская сторона сразу же предупредила, что при таких объемах подачи Казахстан выберет весь свой лимит уже к началу августа. Что устроило казахстанскую сторону. "Начиная с 5 августа, в соответствии с этим протокольным решением вода в Казахстан не подается. Это решение двух сторон. Вчера у меня был телефонный разговор с казахскими коллегами. Они еще раз подтвердили, что проблем нет. Это была их просьба. Претензий к нашей стране у них нет", - сказал А. Сокеев. Вопрос лишь в том, с какого уровня чиновников общался он. И почему Астана до сих пор не вносит ясности в данный вопрос.

Далее, распространяемая в СМИ информация о том, что Кыргызстан перекрыл воду для Казахстана, по его словам, не соответствует действительности. "При условии увеличения приточности в Кировское водохранилище будет рассмотрен вопрос сброса воды Казахстану. Такая договоренность существует", - добавил А. Сокеев.

Он добавил, что в данный момент приток воды в водохранилище составляет всего 0,8 кубометра в секунду или на 15,1 кубометра в секунду меньше, чем в прошлом году. При этом приточность не увеличивается. По состоянию на 21 августа 2023 года объем Кировского водохранилища составляет 15,7 миллиона кубометров, что на 91,9 миллиона кубометров меньше прошлогоднего.

А пока заторы на границе остаются. На момент подготовки материала, около пятисот грузовиков ждут своей очереди на въезд в Казахстан. Они не могут беспрепятственно проехать на всех пунктах пропуска, по всему периметру кордонов! После возмущения кыргызской стороной по поводу происходящего, со стороны РК пришла следующая информация. Пограничники в негласно заявили, что идет перехвата грузовика с героином, который, якобы проехал через территорию Кыргызстана из Узбекистана. И второе – "это вам за то, что перекрыли воду".

В Бишкеке поднялась буря на медийном уровне. Правительство смолчало. Тогда, почему-то от Министерства финансов РК была предоставлена первая информация, что все задержки на границе связаны с борьбой с наркотрафиком. И лишь затем было объявлено о том, что Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана (ПС КНБ РК) реализует комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу. По информации пресс-службы ведомства, "каких-либо ограничительных мер на КПП не вводили". Пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются. "Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы", - говорится в сообщении. Интересно, как эти "нормы" соответствуют правилам Евразийского экономического союза, если за сутки территории Казахстана в Кыргызстан вошло чуть менее трехсот грузовиков, в обратном направлении – лишь два десятка. А в очередях на территории Кыргызстана находится более пяти ста.

При этом, чиновники Кыргызстана выдали свой маленький секрет: по информации профильного ведомства, подача воды в РК из Кировского и Орто-Токойского водохранилищ осуществлялось почти все лето. При этом, власти продолжают убеждать жителей Таласской и Чуйской областей в том, что поставок воды за пределы республики нет. Мол, всё идет для обеспечения отечественных фермеров и их полей. Потому что, последние годы фермеры проводили не одну акцию протеста около Дома правительства в Бишкеке, требуя обеспечить подачу влаги на их поля. Вскоре начнет свою работу парламент и, как пить дать, данную тему поднимут и там.

В Бишкек для оценки ситуации уже прибыла комиссия Евразийской экономической комиссии (ЕАК). Так как сразу после образования пробки на границе Кыргызстан направил письмо Казахстану с просьбой разъяснить ситуацию. Однако ответа пока не получил. Кроме того, направлено обращение на имя председателя Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. В ЕЭК отреагировали оперативно, создали рабочую группу и направили представителей их разных департаментов в Кыргызстан. Возглавил ее член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Делегация зафиксировала очереди на пунктах пропуска, пообщалась с бизнесом, госорганами. Казахскую сторону они пока не посещала. И ожидает уведомления от РК, чтобы посмотреть, как там ситуация. При этом, в Кыргызстане подчеркивают, что Казахстан нарушает основополагающие принципы ЕАЭС и препятствует свободному перемещению товаров внутри союза. И данная проблема уже носит систематический характер.

О ней речь идет с 2010 года. Весь свой период президентства 2011-2017 годы, Алмазбек Атамбаев, по сути, воевал из-за неё с Нурсултаном Назарбаевым. Мол, что за родственники такие, которые сразу же перекрывают границы и направляют своё вооружения в нас. Поэтому, он был первым, кто это сделал - перекрыл поставки воды из Кировского водохранилища. Правда, он свои заявления декларировал в присущей ему истеричной манере, да ещё и шпиона в своем окружении нашел, который, оказывается, сливал всю конфиденциальную информацию Астане. Последнее тоже было поводом для упрёков в адрес руководства Казахстана. А Нурсултан Абишевич, ой, как не любит такое обращение в свой адрес. Возможно поэтому, регламенты досмотров ужесточались, пограничники и таможенники работали крайне скрупулёзно и за эту чертову дюжину лет, каждое лето на границе выстраиваются километровые очереди груженных фур. Причем без разницы, какой это груз – продукты питания, промышленные товары из Кыргызстана или реэкспорт китайского ширпотреба. При этом, не было никакой разницы – до вступления Кыргызстана в ЕАЭС или после. Казахстанским чиновником и силовикам он не указ. Там свои соображения. Хотя, к слову, автором идеи евразийской интеграции два десятка лет назад выступил именно бывший Елбасы. Стоит также добавить, что здесь имеется и борьба между двумя соседними республиками за право быть воротами для ввоза товаров из Китая. Если Кыргызстан был первым в данном направлении, то последние годы Казахстан занят развитием своего комплекса "Хоргос" на границе с КНР, с целью получения большей части товаропотока из Поднебесной.

Все последователи А.Атамбаева на посту президента Кыргызстана поднимали данную тему на всех уровнях Евразийского экономического союза. Мол, нарушается один из главных принципов его создания – свободное передвижение товаров и людей. Казахстанская сторона всегда находила обоснования своим действиям – то нет всех сопутствующих документов, то нет электронных пломб на грузовиках и т.п. Данную же тему свободы передвижения грузов поднимал пару раз и лидер России Владимир Путин на профильных заседаниях ЕАЭС в последние пару лет.

Если двадцать лет назад воды всем более-менее хватало, то сегодня ситуация другая. За эти годы была почти полностью разрушена ирригационная система всей Средней Азии, созданной Советским Союзом. Не стало единого координирующего центра, чье слово было обязательным к исполнению всеми сторонами. Население республик выросло весьма ощутимо, соответственно, объемы потребления выросли. В регионе сегодня наблюдается маловодный период, который по отдельным оценкам продлится минимум до 2030 года. Кроме того, нет новых технологий доставки воды к полям или животноводческим фермам, отсюда большие потери влаги, что также негативно сказывается на общей ситуации. Образно говоря, здесь много говорят про капельное орошение – изобретение Израиля, но при этом ничего не внедряют. Мол, крестьянин-дехканин со своей тяпкой по старинке продолжит тянуть канавки-арыки. И драться на полях за право полива.

Ситуация на границе в сегодняшних условиях выглядит еще и как удар по устоям ЕАЭС. Когда одна страна-участница под всевозможными причинами не выполняет условия организации. Было б ещё неплохо разобраться, какие именно грузы встали сегодня на границе – обычный, сезонный набор овощей-фруктов или кыргызских швейников с китайскими товарами. Либо то, что подпадает под санкции Запада и крайне необходим для военно-промышленного комплекса России. Последнее - не плод буйной фантазии автора, учитывая, как демонстративно власти Казахстана перехватили партию квадрокоптеров из Кыргызстана, предназначенных для Вооруженных сил РФ.

Далее, раздувать ситуацию бросились прозападные СМИ не только Кыргызстана и Казахстана, но ещё и Украины. Несколько сайтов Незалiжной уже поспешили подать происходящее как саботаж Бишкека и Астаны с подачи Москвы. При этом, игнорируются такие данные, как фото из космоса вышеуказанных водохранилищ, на которых четко видно, что они почти пустые. Зато Кыргызстан в их материалах четко указан, как верный союзник России, который блокирует воду независимому Казахстану, поддержавшего антироссийские санкции. Ведь не зря всю экономику Ак-Орда отдала под контроль американцев. Прозападный политолог Досым Сатпаев как раз месяц назад стал пророчить родному Казахстану войны за воду. Совпадение?

Так что, очень даже может быть, что за данной ситуацией вновь торчат уши Вашингтона. Или вот-вот приложит руку. Поэтому в Кыргызстане могут уже всерьез начать пускать первые грузовики через территорию Узбекистана, чтобы доставлять свои грузы в Астрахань. Правда, тогда будет неудобной логистика грузов в Сибирь и на Дальний Восток. Но это уже может стать делом принципа. Да и проще будет отправлять товары через Китай. Пекин, в свою очередь, может пойти навстречу, если учесть, что вскоре начнется строительство железной дороги КНР – КР – РУз. Тогда в данном случае, Казахстан рискует оказаться в некоем подобии транспортной блокады.

П.С. А пока в Бишкеке с надеждой ждут вердикта комиссии ЕЭК.