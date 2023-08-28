В Аламудунском районе экс- чиновник незаконно нажил имущество (список)

Экс-глава глава Нижне Ала-Арчинского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области Ш.Н.Ш. незаконно приобрел ряд движимого и недвижимого имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями в государственных учреждениях КР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.337 и ст.222 УК КР по факту злоупотребления должностным положением и легализации (отмыванию) преступных доходов со стороны бывшего главы Нижне Ала-Арчинского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области Ш.Н.Ш.

Последний занимая должность главы Нижне Ала-Арчинского айыл окмоту, используя свое служебное положение с целью извлечения выгод, вопреки интересам службы, имея тесную связь с представителями криминального мира, лоббируя интересы заинтересованных лиц, участвующих в государственных закупках, присуждал победы аффилированным компаниям, путем оказания давления и угроз на представителей других компаний.

Вместе с тем, Ш.Н.Ш. в целях легализации (отмывания) преступных доходов, добытых в период его правления в айыл окмоту, незаконно приобрел ряд движимого и недвижимого имущества, которые оформлял на подставных лиц. В частности, земельные участки– 20, автомобили – 29, частные дома – 6, квартиры -31, производственные цеха – 5, бетонный завод -1, торговый центр -1, спортивный комплекс – 1, карьер по добыче ПГС -1, СТО – 1, парковочные места – 3, кошары – 3, рестораны – 6. При этом следует отметить, что большинство указанного имущества расположено на территории Аламудунского района Чуйской области.

25 августа 2023 года Октябрьским районным судом г.Бишкек Ш.Н.Ш. водворен в СИЗО ГКНБ.

B настоявшее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на получение других противоправных фактов совершенных Ш.Н.Ш. и лиц, имеющие причастность к коррупционным проявлениям