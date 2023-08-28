Бишкекские спортсмены заняли призовые места в Алматы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в Алматы состоялись соревнования по велоспорту "KOSMOS UPHILL - 2023" среди велосипедистов 16 лет и старше.

В нем приняли участие 6 воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР по городу Бишкек) по бильярдному и велосипедному спорту и 1 тренер. Всего в данном соревновании приняли участие 300 спортсменов.

Так, призерами соревнований стали:

В возрастной категории среди мужчин (18-34):

Дядичкин Александр – второе место в Абсолютном зачете;

Маткаримов Мухамед-Али – первое место;

Велямов Данияр – второе место;

Оролов Эрлан – третье место.

В возрастной категории среди девушек (18-34):

Березовская Евгения – первое место.