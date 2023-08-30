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Начальник штаба ОДКБ Сидоров заявил о готовности к расширению организации

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- Светлана Лаптева
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Глава штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров не исключил дальнейшего расширения организации и пополнения списка наблюдателей по аналогии с БРИКС. В настоящее время в ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

"Мы готовы в принципе принять от Латинской Америки, Африки и других континентов, если будут партнеры и наблюдатели. Мы с вами неделю назад могли точно сказать, какой будет состав БРИКС? Я лично не мог. Главы государств решили и БРИКС, на шесть государств увеличился. Точно так же может произойти и с ОДКБ",- сказал господин Сидоров в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

На 15-м саммите БРИКС, который состоялся 22–24 августа в Йоханнесбурге, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились о механизмах расширения клуба. 1 января к БРИКС официально присоединятся Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Говоря о совместных учениях стран ОДКБ в Белоруссии в 2023 году, глава штаба уточнил, что в них примут участие свыше 2,5 тыс. человек, 500 единиц военной и специальной техники. Всего в ходе совместных и специальных учений в 2023 году на различных этапах будут привлечены до 3,7 тыс. человек и около 700 единиц техники.

В качестве наблюдателей на учения в Белоруссии приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ. Среди них - Саудовская Аравия, Иран, а также Китай и Монголия. "Финальный этап учения с практическими действиями состоится в Республике Беларусь 6 сентября и в Кыргызской Республике 13 октября, после чего контингенты будут возращены в пункты постоянной дислокации",- добавил глава штаба ОДКБ.

Всего в 2023 году у стран ОДКБ запланировано четыре вида учений. В рамках учений "Взаимодействие-2023" будет прорабатываться применение сил и средств коллективной безопасности ОДКБ в целях "урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе". Также пройдут учения разведок "Поиск-2023", сил материально-технического обеспечения - "Эшелон-2023" и учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023".


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URL: https://www.vb.kg/431923
Теги:
ОДКБ, армия, Кыргызстан
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