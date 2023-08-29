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На боевых учениях ОДКБ сделают акцент на применении беспилотников

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- Светлана Лаптева
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В Беларуси стартовали учения Коллективных Сил ОДКБ , завершающий этап пройдет в октябре в Кыргызстане.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров рассказал на брифинге о готовности органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к проведению совместных учений.

В ходе учений в Кыргызстане будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, оказание гуманитарной помощи.

Что можно увидеть на этих учениях:

действия подразделений Коллективных миротворческих сил (КМС) на блокпостах, в фильтрационном пункте и выполнение совместных с МЧС задач в пункте приема пострадавших;

действия подразделений КМС при сопровождении колонн и грузов, при блокировании и досмотре населенного пункта;

сопровождение колонн и содействие МЧС в оказании гуманитарной помощи.

Особенностью учений "Боевое братство - 2023" является поэтапная, раздельная отработка задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ (локализация вооруженного конфликта, стабилизация обстановки, поддержание мира и безопасности в зоне конфликта). На них будет сделан акцент на применении беспилотников и мерах борьбы с ними.


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URL: https://www.vb.kg/431925
Теги:
Беларусь, учения, Кыргызстан, ОДКБ
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