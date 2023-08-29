В Бишкеке прошел Глобальный саммит по биопестицидам - 2023

В Бишкеке Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики и Ассоциация АММА провели "Глобальный саммит по биопестицидам - 2023".

Саммит предоставил уникальную площадку ведущим ученым, индустриальным экспертам, инноваторам и государственным служащим как Кыргызстана, так и Индии для обсуждения ключевых вопросов в области биологических пестицидов.

Основной цель встречи - усиление глобальных действий по развитию и применению биопестицидов для достижения устойчивого развития сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов.

Министра сельского хозяйства Аскара Джаныбекова отметили особо - наградили знаком, который вручается самым активным управленцам в области органического управления (GlobalOrganicStewardshipAward) "Награда за глобальное органическое управление". Он долгие годы привержен развитию данного направления.

Во время были обсуждены перспективные направления, касающиеся биопестицидов, например, "Глобальная миссия в области биологических препаратов 2030 и возможности для промышленности". Отдельно обсуждались проблемы сельского хозяйства Кыргызстана в этой области.

А также рассматривались глобальные задачи по достижению потребности в биопестицидах к 2030 году в мире, в Азии, в Кыргызстане, а также роль в решении проблем изобретателей, производителей и экспертов по регулированию в совершенствовании технологий.

Специалисты рассуждали о том как можно успешно организовать передачу кыргызским фермерам, производственникам - секреты технологии - производства. Много говорилось об урегулировании массы технических вопросов, организации импорта, экспорт, проведения анализов, тестирования и хранения биопестицидов в КР, например, для СНГ. Обсуждались взаимные деловые возможности между Индией и Кыргызстаном.

Совместная работа Департамента органического сельского хозяйства при МСХ КР и Ассоциации АММА носит стратегический характер и отражает наше общее стремление к разработке и продвижению биологических пестицидов как эффективного инструмента устойчивого развития сельского хозяйства.

Справка:

Биопестициды представляют собой экологически чистую альтернативу традиционным пестицидам. Эти пестициды основаны на патогенных микроорганизмах, специфичных для целевого вредителя, тем самым обеспечивая экологически обоснованное и эффективное решение проблем с вредителями.

Ключевыми преимуществами биопестицидов являются экономическая эффективность, более затратное, но сокращенное количество применений; низкий остаточный эффект и, в основном, биоразлагаемость с низким возрождением вредителей; специфичность и меньший вред для полезных вредителей (Федерация индийских торгово-промышленных палат, 2014).

Биопестициды считаются лучшей альтернативой синтетическим пестицидам, которые обладают высокой эффективностью, специфичны для конкретных целей и снижают риски для окружающей среды.