К 2030 году доведем площадь земель с органическим земледелием до 15%. Об этом заявил министр сельского хозяйства Кыргызской Республики Аскарбек Джаныбекова на глобальном саммите по биопестицидам, который состоялся в Бишкеке.

"Мы знаем, какой сложный путь в своем развитии прошло органическое сельскохозяйственное производство в Индии. Я, как человек не понаслышке знающий об этих сложностях, на своем опыте уже 10 лет чувствую каково это заниматься органическим производством. Меня радует, что руководство наших стран поддерживает органическое сельское хозяйство и мы уверенно движемся в верном направлением. А теперь, несколько слов о развитии органического производства в Кыргызстане и какие задачи перед нами стоят.

Напомню, что издревле кыргызский народ придерживался правил и глубокой философии, а применяемые когда-то практики дошли до сегодняшнего дня. Философия кочевников раскрывает мудрость кочевого народа, который используя минимальные ресурсы приводят к максимальному результату.

Кочевники начали следовать принципам безотходного использования еще до того, как это стало трендом. Когда кочевники перекочевывали из одного места в другое, они не оставляли за собой отходы, использовали пастбища планируя и ограждая земли, чтобы не истощать. Разве это не является прекрасной иллюстрацией ведения органического образа жизни, которая активно продвигается в современном мире.?

Суть философии кочевников заключается в людях, живущих в гармонии с животными и природой. Кочевники ясно понимали, что они всего лишь часть экосистемы. Они относились к природе с глубоким уважением и искренней заботой. Именно этих принципов придерживается органическое сельское хозяйство.

Во время СССР особое внимание отводилось развитию биологических методов защиты, а также производству биопрепаратов. В 1920-1930-е годы и в последующие десятилетия были созданы и разработаны различные биологические препараты. Производство биологических препаратов Кыргызском ССР берет свое начало еще в 1974 году. В Киргизской ССР была создана биолаборатория на базе Министерства сельского хозяйства.

В суверенном Кыргызстане органическим земледелием начали заниматься в 2003 году- в Джалал -Абадской области начали выращивать органический хлопок, и проект работает и по сей день.

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В 2011 году, шесть активистов, жаждущих популяризировать принципы органики и направить развитие сельского хозяйства Кыргызстана в русло органическое производство, создали аграрную платформу, где я был одним из его активистов.

А в 2017 году была принята Концепция развития органического сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике на 2017-2022 годы.

В 2021 году Министерство определило 6 приоритетных направлений развития (продовольственная безопасность, органическое сельское хозяйство, адаптация к последствиям изменения климата, развитие кластеров, цифровизация агрокомплекса, новые рынки сбыта), где органическое сельское хозяйство является основным приоритетным направлением в деятельности Министерства.

Возвращаясь к истокам нации, философии своего народа, Министерство берет вектор развития органического производства в Кыргызстане, мы как вышестоящий государственный орган, должны сегодня позаботиться о здоровье, благосостоянии народа, заботе окружающей среды и сохранить плодородие земель. Здоровье нации – это самая важная задача, которую мы поставили перед собой.

На сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается 63,0 тысяч га органических земель, не включая лес, насажденный самой природой Арстанбап в 700,0 тысяч га земли.

Мы имеем 6 кооперативов, которые получили сертификат международного образца и экспортируют продукты в Европейские страны, Японию, США, Южную Корею и Объединенную Арабскую Эмираты.

С каждым годом число пилотных хозяйств растет, в настоящее время их число составляет 152, также имеются аймаки, которые добровольно решают выращивать только органическим путем, их число достигло 14-ти.

Мировой рынок биопестицидов в 2022 году составил 6,51 млрд. долларов. Средний ежегодный рост составляет 15,77 процентов. По прогнозам если в таком темпе он будет расти к 2029 году будет составлять 18,15 млрд. долларов.

Также, следует отметить на 2022 год объем химических пестицидов составил 100 млрд. долларов, к 2029 ожидается дойти до 140 млрд. долларов, однако прошу обратить внимание его рост в 3 раза меньше, чем рост биопестицидов, что составляет всего 5,3 процентов, это значит люди будут осознаннее использовать и наши технологии на этом не остановятся.

Количество производимых и импортируемых органических удобрений с каждым годом растет, если к 2022 году он составлял 295 тысяч тонн, то к 2025 году с быстрым темпом развития составит 400 тысяч тонн.

Необходимо отметить, что с каждым годом растет количество потребляемой органической продукции, к примеру в Соединенных Штатах Америки в среднем на душу населения приходится 109 долларов США, а в Европейский странах этот показатель составляет 70 долларов США.

В Кыргызстане данный показатель не отражается в статистических отчетах, в связи с чем в настоящее время Министерством, совместно с Национальным статистическим комитетом, проводится работа по формированию статистических данных в сфере органического производства.

Следует отметить, что с каждым годом, число людей желающих потреблять органические продукты в нашей стране растет, сбыт есть, остается обеспечить самой органической продукцией. Если в Кыргызстане площадь пахотных земель составляет всего 1,2 млн. га, учитывая природно-климатические условия, объем роста органических земель увеличивается быстро. Соответственно целесообразно будет развиваться в сторону увеличения экспорта органической продукции.

На сегодняшний день, мы приняли национальные стандарты это экологические и органические, также существуют стандарты PGS это поможет фермерам поэтапно переходить к органическому производству и обеспечивать внутренний рынок также органической продукцией.

В этом году приняли вторую редакцию Законопроекта об органическом производстве, где охватили все сферы органического производства и сопоставили с международными требованиями, чтобы приблизить к единому стандарту, но в то же время важно не потерять уникальность нашей природы, сохранить вкусовые качества.

С 2021 года начали проводить ежегодную первую выставку "Органик Экспо" в Центральной Азии, посвящённую органическому производству.

Цель выставки "Органик Экспо"- заявить, что Кыргызстан страна органической продукции, привлечь инвестиции в органический сектор и обеспечить сбыт органической продукции фермеров. В этом году выставка будет проводиться третий год - 20 октября 2023 года,. И я приглашаю участников саммита стать ее участниками.

К 2025 году на базе Департамента органического сельского хозяйства планируем запустить современную линейку производства биопрепаратов. А к 2030 году, увеличить площадь органических земель до 15% от всей площади.

Если сегодня Кыргызстан на последнем месте в гонке за масштабы, то производя органическую, качественную продукции и развивая экспортный потенциал, через несколько лет он может возглавить караван идущий впереди.

И напоследок, уважаемые участники глобального саммита, я всегда это говорю нашему народу, соратникам и хочу напомнить еще раз, "Наши уникальные природные богатства это не наследие полученное нами от предков, а бесценный ресурс, взятый в долг у наших потомков", - заявил министр.