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В Бишкеке задержан гражданин, разыскиваемый за крупное мошенничество

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке задержан гражданин, разыскиваемый за крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в 2020 году в милицию обращалась жительница столицы, с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в осенью 2019 года, обещая оказать помощь в получении визы в США, завладел денежными средства в крупном размере. Однако, получив деньги, мужчина скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК КР. Подозреваемого объявили в розыск.

В августе текущего года на территории города Бишкек проведено задержание гражданина М.А. 1980 года рождения, жителя города Токмок, ранее многократно судимого. Он тесно связан с уголовным миром, ранее привлекался к уголовной ответственности за завладение мошенническим путем крупной суммой денежных средств и имуществом у граждан.

В настоящее время расследование продолжается. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.


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URL: https://www.vb.kg/431931
Теги:
виза, задержание, мошенничество, Бишкек
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