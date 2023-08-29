Осенний отпуск для кыргызстанцев оказался на 12% дешевле летнего

Аналитики Aviasales.kg выяснили, куда кыргызстанцы планируют полететь в сентябре и почему это выгодно.

По их данным, больше всего поисковых запросов по туристическим направлениям в бархатный сезон были на билеты в Турцию, ОАЭ и удивительно – Сербию. Самые дешевые билеты из топ-направлений можно найти на рейсы в столицу ОАЭ – средний чек в Абу-Даби составляет всего 7809 сомов, что на 42% дешевле, чем в летний сезон. В Стамбул лететь также дешевле на 8%. В Белград средний чек в сентябре меньше на 29%.

Этой осенью самые популярными направлениями для кыргызстанцев: Москва, Красноярск и Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета в Москву составляет 13249 сомов. Путешествие в Красноярск обойдется дешевле – в среднем цена билета составляет 9592 сомов. Больше половины забронированных билетов в Санкт-Петербург с пересадкой, поэтому средняя стоимость – 18309 сомов.

По сравнению с сентябрём прошлого года топ направлений изменился. Так билетов в Москву купили на 20% больше. В Санкт-Петербург купили билетов на 26% меньше, однако в Казань и Новосибирск спрос сильно вырос - на 92% и 22% соответственно.

Самые дешёвые билеты в сентябре из Бишкека в Абу-Даби – средняя цена 7378 сомов. Также можно спланировать недорогое путешествие из Бишкека в Астану– средняя цена 8194 сомов. Из Оша дешевле всего улететь в Красноярск - 9952 сомов.