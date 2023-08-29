Погода
$ 88.00 - 88.31
€ 94.62 - 95.62

Осенний отпуск для кыргызстанцев оказался на 12% дешевле летнего

209  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аналитики Aviasales.kg выяснили, куда кыргызстанцы планируют полететь в сентябре и почему это выгодно.

По их данным, больше всего поисковых запросов по туристическим направлениям в бархатный сезон были на билеты в Турцию, ОАЭ и удивительно – Сербию. Самые дешевые билеты из топ-направлений можно найти на рейсы в столицу ОАЭ – средний чек в Абу-Даби составляет всего 7809 сомов, что на 42% дешевле, чем в летний сезон. В Стамбул лететь также дешевле на 8%. В Белград средний чек в сентябре меньше на 29%.

Этой осенью самые популярными направлениями для кыргызстанцев: Москва, Красноярск и Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета в Москву составляет 13249 сомов. Путешествие в Красноярск обойдется дешевле – в среднем цена билета составляет 9592 сомов. Больше половины забронированных билетов в Санкт-Петербург с пересадкой, поэтому средняя стоимость – 18309 сомов.

По сравнению с сентябрём прошлого года топ направлений изменился. Так билетов в Москву купили на 20% больше. В Санкт-Петербург купили билетов на 26% меньше, однако в Казань и Новосибирск спрос сильно вырос - на 92% и 22% соответственно.

Самые дешёвые билеты в сентябре из Бишкека в Абу-Даби – средняя цена 7378 сомов. Также можно спланировать недорогое путешествие из Бишкека в Астану– средняя цена 8194 сомов. Из Оша дешевле всего улететь в Красноярск - 9952 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431932
Теги:
Кыргызстан, самолеты, путешествия, досуг, работа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  