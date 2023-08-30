40 лошадей Пржевальского привезут из Чехии в Казахстан

Лошади будут жить на территории государственного природного резервата "Алтын Дала".

В Казахстан в следующем году привезут диких лошадей Пржевальского из Чехии, сообщает Минэкологии Казахстана.

О сотрудничестве по возрождению популяции диких лошадей в Казахстане ещё в апреле 2023 года договорились правительства двух стран.

Представители Берлинского, Нюрнбергского и Будапештского зоопарков, Франкфуртского зоологического общества, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), национального парка Хортобаг (Венгрия) и Большого Гобийского заповедника (Монголия) обсудили детальный план перевозки первой партии лошадей.

Перевозку лошадей взял на себя Пражский зоопарк совместно с Министерством охраны окружающей среды Чехии.

"Для реинтродукции лошадей в Казахстан выбрана территория государственного природного резервата "Алтын Дала". Первый год акклиматизации животные проведут в центре реинтродукции АСБК", – сообщили в Минэкологии.

Всего в Казахстан планируется перевезти из Европы 40 лошадей Пржевальского.

В 2021 году лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Казахстана. Тогда насчитывалось всего около 10 особей этого редчайшего представителя семейства лошадиных.

Источник: informburo.kz