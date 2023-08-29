Садыр Жапаров встретился с президентом футбольного клуба "Барселона"

Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, встретился с президентом испанского футбольного клуба "Барселона" Жоаном Лапортой. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства тепло поприветствовал почетного гостя и отметил, что приход в Кыргызстан клуба с вековой историей является большой гордостью для всех кыргызстанцев.

Вместе с тем Садыр Жапаров выделил вклад Жоана Лапорты в прогрессивное развитие клуба в период его руководства командой, когда цвета каталонцев защищали такие именитые игроки, как Рональдиньо, Месси, Пуйоль, Хави, Иньеста, Неймар. Они своими выдающимися способностями не раз становились чемпионами Испании и победителями Лиги чемпионов.

"Клуб поддерживает развитие своих команд по футболу, футзалу, гандболу,баскетболу, волейболу, регби и легкой атлетике. Такой подход делает "Барселону" поистине народным клубом. Поддерживать такой статус удается благодаря Вашим стараниям, твердой воле и неустанному труду. Футбольный клуб под Вашим руководством установил рекорд на последнем чемпионате мира в Катаре, где выступили 17 игроков "Барселоны" в составе своих национальных сборных", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства подчеркнул, что открытие первой академии "Барселоны" в Кыргызской Республике создаст возможности для продвижения состава национальной сборной в профессиональном плане, а также окажет положительный мультипликативный эффект на развитие туризма, спорта, инвестиций и других секторов республики, поскольку она станет первой в Центральной Азии.

В свою очередь Президент футбольного клуба отметил, что "Барселона" продвигает свои принципы, ценности и стиль игры в разных видах спорта и поблагодарил Садыра Жапарова за оказываемую поддержку инициативе в продвижении опыта спортивной организации в Центральной Азии.

Жоан Лапорта выразил уверенность в том, что новая футбольная академия "Барселоны" в Кыргызстане, опираясь на богатую историю клуба, будет способствовать личностному росту спортсменов, поможет максимально раскрыть их потенциал, а также изменит в лучшую сторону отношение болельщиков к спорту.

В завершение Садыр Жапаров еще раз поблагодарил Жоана Лапорту за оказанную поддержку в открытии футбольной академии "Барселона" в Кыргызстане и личному участию в мероприятиях по этому случаю.