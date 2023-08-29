Погода
$ 88.00 - 88.31
€ 94.62 - 95.62

Садыр Жапаров встретился с президентом футбольного клуба "Барселона"

176  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, встретился с президентом испанского футбольного клуба "Барселона" Жоаном Лапортой. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства тепло поприветствовал почетного гостя и отметил, что приход в Кыргызстан клуба с вековой историей является большой гордостью для всех кыргызстанцев.

Вместе с тем Садыр Жапаров выделил вклад Жоана Лапорты в прогрессивное развитие клуба в период его руководства командой, когда цвета каталонцев защищали такие именитые игроки, как Рональдиньо, Месси, Пуйоль, Хави, Иньеста, Неймар. Они своими выдающимися способностями не раз становились чемпионами Испании и победителями Лиги чемпионов.

"Клуб поддерживает развитие своих команд по футболу, футзалу, гандболу,баскетболу, волейболу, регби и легкой атлетике. Такой подход делает "Барселону" поистине народным клубом. Поддерживать такой статус удается благодаря Вашим стараниям, твердой воле и неустанному труду. Футбольный клуб под Вашим руководством установил рекорд на последнем чемпионате мира в Катаре, где выступили 17 игроков "Барселоны" в составе своих национальных сборных", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства подчеркнул, что открытие первой академии "Барселоны" в Кыргызской Республике создаст возможности для продвижения состава национальной сборной в профессиональном плане, а также окажет положительный мультипликативный эффект на развитие туризма, спорта, инвестиций и других секторов республики, поскольку она станет первой в Центральной Азии.

В свою очередь Президент футбольного клуба отметил, что "Барселона" продвигает свои принципы, ценности и стиль игры в разных видах спорта и поблагодарил Садыра Жапарова за оказываемую поддержку инициативе в продвижении опыта спортивной организации в Центральной Азии.

Жоан Лапорта выразил уверенность в том, что новая футбольная академия "Барселоны" в Кыргызстане, опираясь на богатую историю клуба, будет способствовать личностному росту спортсменов, поможет максимально раскрыть их потенциал, а также изменит в лучшую сторону отношение болельщиков к спорту.

В завершение Садыр Жапаров еще раз поблагодарил Жоана Лапорту за оказанную поддержку в открытии футбольной академии "Барселона" в Кыргызстане и личному участию в мероприятиях по этому случаю.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431941
Теги:
президент, футбол, Испания, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  