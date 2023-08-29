Жапаров и Ташиев с сыновьями забили гол семье Атамбаевых

30 августа президент Садыр Жапаров будет играть в футбол за команду легенд Центральной Азии с другой командой легенд – бывших игроков испанской "Барсы".

В Бишкек уже прибыли товарищи из Барселоны, в том числе президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта. Приехали испанцы не только поиграть, но и поучаствовать в начале строительства футбольной академии "Барсы" в Бишкеке. Кыргызстан будет первым государством в Центральной Азии, где построят академию прославленного футбольного клуба.

Это событие, как часто в последнее время, вызвало скептические заметки независимых информагентств и их не менее независимых читателей. Все это, дескать, один сплошной пиар, способ отвлечь внимание кыргызстанцев от насущных проблем. Разве это, дескать, уровень президента и главы ГКНБ (Камчыбек Ташиев тоже активно участвует в футбольных и академических мероприятиях)?

Независимые журналисты-расследователи дорасследовались до сенсации: среди владельцев франшизы клуба "Барселона" в Бишкеке – родственники и приближенные (а именно – сыновья) Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Это еще больше подогрело журналистский и общественный нездоровый интерес к строительству футбольной академии. Теперь, дескать, все понятно: строится заведение исключительно по этой причине, чтобы всячески поддержать и обогатить родственников сильных мира сего…

Но попадаются и здравые комментарии: "Кто бы и с какой бы целью это ни делал, это мероприятие все равно классное, и вот почему. Главное – академия останется для наших детей. Особо талантливым нужен небольшой трамплин в мир большого футбола, а это и станет тем самым трамплином".

Действительно, почему футбольная академия? Потому что развивать надо то, что пользуется спросом и лучше всего поддается развитию. В Кыргызстане футбол – как раз такая тема. Это любимейшая игра кыргызских пацанов. Среди которых в самом деле много по-настоящему талантливых спортсменов (которые, между прочим, натурально бредят "Барсой"). Теперь у них появится отличная возможность тренироваться, развивать свои способности, чтобы в дальнейшем выйти на большую спортивную дорогу и отстаивать честь Кыргызстана на мировых чемпионатах.

Садыр Жапаров спорить с расследователями не стал и разъяснил ситуацию: "Да, в этом проекте участвуют Ташиевы и Жапаровы. Проект реализуется за счет частного финансирования, из государственного бюджета не взяли ни одного тыйына. Это социальный проект. Что плохого в том, что мы будем готовить наших детей в этой академии и отправлять в клубы мирового масштаба?".

Вообще-то Кыргызстан пополнится даже двумя футбольными академиями – одна на юге, в Джалал-Абаде, другая – в столице. Так что доступ к тренировкам будет и у южных, и у северных ребят.

"Если другие люди захотят построить подобное учреждение, - ответил Жапаров на выпады критиканов, - мы готовы предоставить участок. Если могут, пускай один привезет "Манчестер", другой построит академию "Реал Мадрида". Они лишними не будут".

Лишними они действительно не будут. Проблема в том, что, кроме Жапарова и Ташиева, никто из власть имущих палец о палец не ударил, чтобы продвинуть какой-нибудь СОЦИАЛЬНЫЙ проект.

Что, к примеру, сделал для простого народа главный нынешний оппонент Жапарова Алмазбек Атамбаев? Построил ли он школы для одаренных детей из народа? Привлек ли он в страну немалые инвестиции – хотя бы из той же Испании, где он сейчас радуется жизни? Что дали рядовым кыргызстанцам, кроме лишней головной боли, организованные им Игры кочевников с вбуханными в них бессчетными средствами?

Президент Жапаров поделился своими методами воспитания: "Я всегда говорю и Ташиевым, и Жапаровым: "Дети, не делайте ничего во вред государству. Не вмешивайтесь в кадровые вопросы, в политику и экономику. Не вывозите ничего из страны, а, наоборот, привлекайте в страну инвестиции. Мы не будем повторять ошибок предшественников".

Ошибок предшественников вроде бы не повторяют и дети Атамбаева. По крайней мере, никуда не лезут так нагло и напролом, как наследники Акаева или Бакиева. А что по-настоящему хорошего они сделали для кыргызского народа? Какая народу польза, скажем, от выставок картин Алии Шагиевой? Если подумать – один вред. Посмотрели по телевизору или в интернете, облизнулись на ломящиеся от яств достарханы, затянули потуже пояса и пошли болеть за "Барсу" (за неимением отечественной футбольной команды подобного уровня).

Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев с детьми, судя по всему, решили дать народу и хлеба, и зрелищ в виде элитного образования для одаренных, но небогатых. И ни тыйына не вытащили на это все из народного кармана.