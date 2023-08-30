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Бишкек, Алматы, Ташкент, Сиань открывают новую грань сотрудничества

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- Нина Ничипорова
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Такие известные исторические города на Великом Шелковом пути, как Сиань, Алматы, Ташкент и Бишкек, открывают новую страницу в сфере сельскохозяйственного сотрудничества на фоне интенсивного строительства Демонстрационной базы Шанхайской организации сотрудничества по обмену и обучению аграрным технологиям. Об этом говорится в материале корреспондентов газеты "Жэньминь жибао".

14 июня 2019 года на 19-м заседании Совета глав государств-членов ШОС Китай в целях укрепления взаимодействия между странами региона в аграрном секторе предложил создать в показательной зоне Янлин города Сяньян (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) Демонстрационную сельскохозяйственную базу ШОС. База стала образцовым примером сельскохозяйственного сотрудничества в рамках ШОС, сыграв важную роль в развитии аграрных технологий в ходе совместного строительства "Пояса и пути".

В последние дни студент из Казахстана Малати занимается анализом различных экспериментальных данных в лаборатории Института пищевой науки и инженерии Северо-Западного научно-технического университета сельского и лесного хозяйства в Янлине. За пределами кампуса у молодого человека есть еще один статус. Он является сотрудником трансграничной торговой компании. В 2019 году, когда была создана Демонстрационная сельскохозяйственная база ШОС, Малати начал строить свою карьеру в одной из компаний, занимающихся торговлей между Китаем и Казахстаном. Его основная задача - содействовать экспорту казахстанской говядины и баранины в Китай. "Опыт учебы и работы в Китае невероятно ценен и очень помог мне в ведении китайско-казахстанской торговли", - сказал Малати.

Как пишет "Жэньминь жибао", научно-технический обмен выступает важной частью сельскохозяйственного сотрудничества стран ШОС. К примеру, в связи с частым возникновением ящура и других болезней в Кыргызстане Демонстрационная сельскохозяйственная база ШОС организовала курсы для кыргызского персонала по проведению ветеринарного и фитосанитарного надзора и профилактике инфекционных заболеваний. Благодаря координированной работе Демонстрационной сельскохозяйственной базы ШОС Казахстану удалось ввезти в страну новый сорт пшеницы из Китая. Китайско-таджикский сельскохозяйственный и текстильный индустриальный парк "Чжунтай" в Таджикистане создал хлопковые плантации площадью сотни тысяч му /1му≈0,067 га/ и несколько хлопкоочистительных заводов.

Строительство Демонстрационной сельскохозяйственной базы ШОС расширяет пространство для осуществления открытости и сотрудничества между Китаем и другими государствами ШОС. 31 мая в Центре содействия торговле и инвестициям Демонстрационной сельскохозяйственной базы ШОС была зарегистрирована Национальная товарно-сырьевая биржа Узбекистана. Это ознаменовало собой новый важный шаг, сделанный странами ШОС в экономическом и торговом сотрудничестве в области сельского хозяйства.

В течение последних четырех лет показательная зона Янлин, опираясь на Демонстрационную сельскохозяйственную базу ШОС в качестве платформы, активно расширяет внешнюю открытость в сфере сельского хозяйства. Янлин создала восемь демонстрационных сельскохозяйственных научно-технических парков за рубежом, в том числе в Казахстане. Направила за границу 73 группы в составе 194 специалистов для оказания помощи в развитии сельского хозяйства в других странах. Популяризовала более 100 лучших сортов сельскохозяйственных культур и соответствующие технологии выращивания на зарубежных территориях площадью свыше 2 млн га. Провела для государств ШОС и развивающихся стран 56 обучающих курсов, завоевавших популярность в странах ШОС. Стоит отметить, что эти курсы в общей сложности прошли более 2000 человек.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отметил, что сельское хозяйство является опорой экономики и важным источником иностранной валюты Пакистана, а сельскохозяйственное техническое сотрудничество в рамках ШОС открыло новые возможности для развития сельского хозяйства в стране.


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URL: https://www.vb.kg/431944
Теги:
Китай, пшеница, сельское хозяйство, строительство, сотрудничество, профилактика, технологии, ШОС
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