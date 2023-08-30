Акыйкатчы посетила спецучреждение для мигрантов в поселке Сахарово

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева посетила специальное учреждение МВД РФ в поселке Сахарово Московской области России. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Именно там временно содержатся иностранные граждане, включая и граждан Кыргызстана.

В учреждении акыйкатчы встретилась с гражданами Кыргызстана, которые отправлены туда для временного содержания соответствующими органами России.

Акыйкатчы провела личный прием граждан КР и ознакомилась с условиями их содержания.

Всего на момент посещения акыйкатчы в специальном учреждении были размещены 209 граждан Кыргызстана.

Сотрудники Института акыйкатчы, Минсоцтруда КР, а также представители Посольства Кыргызстана в России оказали юридические консультации гражданам Кыргызстана, содержащимся в данном учреждении.

Также по отдельным случаям приняли обращения, которые Акыйкатчы взяла под личный контроль. Джамиля Джаманбаев отметила, что данные заявления будет рассматривать совместно с Институтом уполномоченного по правам человека РФ и консульской службой КР в РФ.

Согласно материалам дела граждане КР в основном содержатся в данном заведении за нарушение миграционных законов России, есть и лица привлеченные к уголовной и административной ответственности.

Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт омбудсмена согласно мандату, а также общепризнанными принципам международного права предпримет все меры для защиты прав граждан Кыргызстана, которые по тем или иным обстоятельствам оказались в данном специальном учреждении.

После Джамиля Джманбаева посетила многофункциональный миграционный центр в Сахарово, где ознакомилась с условиями приема документов от иностранных граждан для оформления документов.