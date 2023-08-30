Ожидается визит омбудсмена Турции в Кыргызстан

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч провели переговоры через видеоконференцсвязь. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Стороны обсудили усиление сотрудничества в области защиты прав граждан Кыргызстана и Турции согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.

Стороны пришли к решению провести ряд совместных мероприятий в сфере трудовой миграции, экономических и гражданских прав граждан Кыргызстана в Турции и граждан Турции в Кыргызстане.

В ходе встречи Омбудсмены обеих стран договорились об официальном визите Шерефа Малкоча в Бишкек в начале сентября этого года.

"Ожидаем, что ваш визит в Кыргызстан будет плодотворным, и мы сможем с вами детально обсудить совместные действия по многим вопросам касательно защиты прав трудовых мигрантов из Кыргызстана в Турции, а также граждан Турции, пребывающих в Кыргызстане", - сказала Акыйкатчы.

Джамиля Джаманбаева отметила вклад Шерефа Малкоча в консолидации омбудсменов разных стран для обеспечения соблюдения прав человека, а также немаловажную роль в создании Ассоциации институтов омбудсменов по правам человека.

Отметим, 12 мая 2022 года в городе Бурсе (Турция) была создана Ассоциация национальных институтов по правам человека и омбудсменов тюркских государств.

"Вам в качестве главного омбудсмена Турции удалось сделать многое в сфере защиты прав граждан. На сегодня Институт омбудсмена Турции считается одним влиятельных национальных правозащитных организаций. Вы создали сильную площадку - Ассоциацию национальных институтов по правам человека и омбудсменов тюркских государств. Я как омбудсмен Кыргызстана готова поддержать такие инициативы, чтобы обеспечить защиту граждан Кыргызстана, которые находятся за пределами нашей страны", - отметила омбудсмен КР.

Шереф Малкоч пригласил Джамилю Джаманбаеву принять участие на следующем заседании другой ассоциации - Омбудсменов Организации исламского сотрудничества.

Главный Омбудсмен Турции выразил уверенность, что данная площадка поспособствует не только консолидации сил омбудсменов, но и придаст новый импульс развитию сотрудничества между национальными правозащитными организациями.

По итогам переговоров Омбудсмены Кыргызстана и Турции достигли взаимопонимания по вопросам защиты прав человека".