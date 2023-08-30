В Бишкеке при получении взятки задержана директор школы (видео)

В Бишкеке при получении денежных средств в своем личном кабинете задержана директор одной из столичных школ. Операцию задержания в рамках проводимой работы по искоренению коррупционных проявлений при зачислении детей в первый класс проводил ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, директор школы К.А.Т. по обвинению в вымогательстве взятки водворена в СИЗО ГКНБ КР.

"Установлено, что директор школы К.А.Т. в целях материального обогащения, а также войдя в сговор с другими сотрудниками системы образования, организовала схему по зачислению детей в первый класс. В следствие чего, вымогала с родителей денежные средства за зачисление в первый класс ребенка, в случае отказа угрожала не зачислить ребенка в школу.

Необходимо отметить, что имеются множество аналогичных фактов в системе образования Бишкека и в этой связи ГКНБ КР продолжается работа по искоренению коррупционных мотивов и схем в системе образования".. - говорится в сообщении ГКНБ.