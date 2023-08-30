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В Кыргызстане налоговая служба будет работать и 31 августа

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Сотрудники налоговых органов Кыргызской Республики 31 августа 2023 года будут работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим, налогоплательщики смогут получить консультации по расчету суммы налога на имущество в течение этого дня.

Важно отметить, что 1 сентября истекает срок оплаты налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры, а также придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Налоги можно оплатить в кассе любого банка, в почтовом отделении, через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, а также с использованием платежных карт и других периферийных устройств.


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URL: https://www.vb.kg/431955
Теги:
Кыргызстан, ГНС
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