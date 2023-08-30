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Минкультуры решило заблокировать Tik Tok в Кыргызстане

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Минкультуры решило заблокировать Tik Tok в Кыргызстане. Об этом сообщает ведомство.

Ведомство заявило, что участились обращения неправительственных организаций о вредном воздействии соцсети на психическое развитие и здоровье детей.

Якобы сервис "погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни".

Минкультуры провело мониторинг и решило, что у сервиса нет ограничений доступа к информации, причиняющей вред детям, а также функции контроля за возрастной категорией.

Решение направят в Минцифры для дальнейшей реализации.


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URL: https://www.vb.kg/431963
Теги:
социальные сети, Кыргызстан
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