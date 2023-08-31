Маршалл Лайтоулерс представил в Бишкеке вакцину против эхинококкоза

Известный всеми миру профессор в области паразитологии из Австралии Маршалл Лайтоулерс представил на XXIX Всемирном конгрессе по эхинококкозу, прошедшему в Кыргызской медицинской академии имени Исы Ахунбаева, результаты работы экспериментальных испытаний вакцины против эхинококкоза, которые были проведены на овцах с использованием рекомбинантной вакцины EG95.

Напомним, что эхинококкоз человека – паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями, которые проникают в организм с зараженными пищевыми продуктами или в результате прямого контакта с животными-хозяевами паразита, а в цепочке заражений участвуют как крупный рогатый скот, так и собаки, кошки, овцы, люди. И уникальность способа австралийского изобретения в том, что из цепочки заражения "выбивается" один из его компонентов - зараженные овцы пролечиваются и дальнейшего распространения не происходит.

А мы должны понимать, что лечение заболевшего человека – длительное, сложное и дорогое, при этом, к сожалению, не всегда эффективное. По официальной информации, на каждый момент времени в мире эхинококкозом поражено более миллиона человек.

А вот что мы можем прочесть в рецензии на исследование - "Вакцинация EG95 обеспечила высокую степень защиты от заражения всеми тремя изолятами паразита (диапазон защиты 96-100%). В совокупности испытания показали, что у 86% вакцинированных овец при обследовании примерно через 1 год после заражения были полностью свободны от жизнеспособных эхококковых кист. Вакцинация снизила количество жизнеспособных кист на 99,3% по сравнению с невакцинированным контролем. Эти результаты свидетельствуют о том, что вакцина EG95 может иметь широкое применение в качестве нового средства для использования в кампаниях по борьбе с эхинококкозом."

В Кыргызстане такое масштабное научное событие проходит впервые. Можно сказать, что наша страна – первое постсоветское государство, которое приняло всемирную эстафету по проведению этого мирового форума, поскольку в Кыргызстане распространено овцеводство и скотоводство, а также высок уровень заражения эхинококкозом.

Конгресс - уникальная площадка для обмена опытом, наработками, открытиями, в том числе и техническими ноу-хау. И тот факт, что на конгресс прибыли специалисты мирового уровня очень важен для Кыргызстана.

Перечень открытий профессора Маршалла Лайтоулерса можно найти в медицинских энциклопедиях, а если вкратце, он опубликовал больше ста статей в журналах международного уровня. Признание его научного положения очевидно, так как он постоянный участник национальных и международных научных встреч. Также он является членом неофициальных рабочих групп Всемирной организации здравоохранения на эхинококкозе с 1988 и в настоящее время является координатором группы, оценивающей вакцины.

Лайтоулерс активный членом австралийского Общества паразитологии. В 1998 общество наградило Лайтоулерса медалью Бэнкрофта-Маккерраса в знак признания его выдающегося вклада в науку о паразитологии.

Для нашей животноводческой страны - важна информация о том, что испытания вакцинации в Австралии и Аргентине подтвердили эффективность гидатидной вакцины EG95 на овцах. И тестирование их проходит сейчас еще в нескольких странах. То есть наши специалисты могут набраться опыта в этой области.

Справка: Конгресс проводится при поддержке Всемирной ассоциации по эхинококкозу, Международной высшей школы медицины, Цюрихского университета, Кыргызской государственной медицинской академии имени И.Ахунбаева, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Кыргызского научно-исследовательского института ветеринарии имени А.Дуйшеева.