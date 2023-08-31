Произведения китайских писателей могут войти в школьную программу

Международные отношения невозможно представить без культурной составляющей. Как показывает практика, наряду с политикой и экономикой, культура играет важную роль в межгосударственных связях и по праву рассматривается в качестве неотъемлемой части более тесного сотрудничества на международной арене.

Китай сегодня является успешным культурным партнером для многих стран мира, в том числе и для Кыргызстана. Культурные связи наших стран, к тому же являющимися соседями, стремительно развиваются за последние годы. Одной из важных составляющих культурных связей является образование, которое, безусловно, дает возможность гражданам наших стран узнать друг друга лучше и самое главное - расширить научный потенциал.

По официальным данным, более 5000 кыргызских студентов обучаются в китайских вузах, и это цифра ежегодно растет. Помимо этого около 4000 кыргызских студентов изучают китайский язык в четырех институтах Конфуция и 21 классе Конфуция в Кыргызстане. В самих же вузах Кыргызстана обучаются порядка 400 граждан КНР. Все эти данные, безусловно, свидетельствуют о тесном сотрудничестве наших стран в сфере образования. Но сегодня речь пойдет о несколько иной теме, а точнее, о той стороне культурного обмена, которому, судя по всему, пока не придается большого значения.

Китайские писатели

Не так давно Посол КНР в КР Ду Дэвэнь подарила детским садам на джайлоо в Иссык-Кульской области книги с китайскими сказками, переведенными на кыргызский язык, что является важным шагом на пути культурного сотрудничества. Когда человек с самых ранних лет узнает больше о другой стране, пусть даже и посредством сказок, то в дальнейшем это может стать прочным фундаментом для более тесных культурных связей.

Не исключено, что потом этот ребенок захочет больше узнать о китайском народе. Однако факт остается фактом, на сегодняшний день мало кыргызстанцев имеют хоть какое-то представление о литературе Китая. Да, образованная часть нашей страны в той или иной степени знакома с трудами философов Конфуция и Лао Цзы либо с военным трактатом Сунь Цзы, но этим кругозор ограничивается.

Причина тому до банальности проста – в школах и вузах Кыргызстана не изучается творчество известных китайских писателей. Школьная программа по мировой литературе в наших школах осталась в наследство еще с советских времен, которая ограничивается только западными писателями, такими, как Виктор Гюго, Марк Твен, Оноре де Бальзак, Джек Лондон, О. Генри и так далее.

Конечно, эти выдающиеся мировые писатели заслуженно занимают свое место в школьной и вузовской программах обучения молодежи, но не пора ли обратить свой взор и на Восток. И это касается не только литературы Китая, но также и других восточных стран. К примеру, о Кыргызстане во многих странах знают благодаря творчеству писателя Чингиза Айтматова, в том числе и в КНР. В этой связи было бы вполне целесообразно для более тесных связей и самим кыргызстанцам расширить свой литературный кругозор. Тем более, речь идет о соседней стране с довольно-таки богатой историей.

Китайская литература во многом отличается от западной, и ее история насчитывает около 3 тысяч лет. И если в древности в Китае акцент больше делался на философские трактаты или военные хроники, то сегодняшние писатели КНР вполне занимают достойное место в мировой литературе, есть даже и Нобелевские лауреаты.

Пояснение от КАО

Вице-президент Кыргызской академии образования при Минобразования Айнагуль Ниязова пояснила нашему изданию, что, возможно, произведения китайских писателей войдут в школьную программу учебных заведений страны.

"Пока в ней большей частью русская и кыргызская литература. Это базисно-учебный план, который в основном был сформирован еще в советское время. В принятом в прошлом году Госстандарте прописана кыргызская и мировая литература. Мы уже начали обсуждать контент нового учебника по мировой литературе. В этом году завершить работу не успеем, поскольку создание перечня литературы довольно-таки трудоемкий и сложный процесс, требующий прежде всего осторожности и понимания. Надо, разумеется, еще и перевести произведения писателей на кыргызский язык. Возможно, литература Китая и других стран ближнего и дальнего Востока войдет в наш учебник, но пока, повторяю, идет работа над контентом. Кыргызская литература предположительно будет занимать 50 процентов", - рассказала она.

Айнагуль Маликовна перечислила критерии отбора мировых писателей, в том числе и из Китая, для нового учебника по мировой литературе. По ее словам, произведения должны быть шедевральные, которые пропагандируют мировые ценности, и в то же время объем должен быть доступным для учащихся.

Одобряет список произведений мировых писателей для учебника ученый совет Кыргызской академии образования, а утверждает его коллегия Министерства образования. Но, как отметила вице президент КАО, сначала формируется рабочая группа, куда входят представители научных кругов кыргызской, русской и мировой литературы, а также учителя. "В этом процессе надо прислушаться как к мнению ученых, так и преподавателей, которые работают в школах. И только тогда, когда этот перечень произведений будет утвержден на уровне министерства, можно будет говорить о самом учебнике", - добавила она.