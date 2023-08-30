ГКНБ при получении взятки задержаны налоговики Кеминского района

ГКНБ КР с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч сомов задержаны должностные лица УГНС по Кеминскому району Чуйской области за сокрытия выявленных нарушений в ходе рейдового налогового контроля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, 28 августа 2023 года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренного ст. 343 УК КР по факту вымогательства взятки в городе Кемин при получении взятки в размере 200 тысяч сомов с поличным задержаны начальник отдела налоговой проверки контроля и взыскания задолженностей А.А.Ж., а также инспектор указанного отдела С.А.Т., которые по результатам проведенных специальных следственных действий в порядке ст. 96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц".